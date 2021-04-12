Музей космонавтики в Томашовке обзавелся бюстом Гагарина

Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 12 апр - Sputnik. Мы всегда были в космосе первыми и никогда не будем вторыми, сказал Временный поверенный в делах России в Беларуси Петр Фролов на церемонии открытия бюста Ю. Гагарина в Томашовке, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, международный День космонавтики несет в себе ценности, объединяющие наши страны, а еще это триумф науки.

"Важно, что этот праздник отмечает не ратные подвиги. Это, наверное, исполнение мечты человечества, которое смотрело на небо и звезды", - отметил российский дипломат.

Петр Фролов напомнил, что ученые по всему миру прикладывали усилия, чтобы их страны стали первыми в деле освоения космоса, но "первыми были мы".

"Мы всегда были первыми в космосе и никогда не будем вторыми", - обратил особое внимание Временный поверенный.



Открытие памятника Гагарину в Томашовке © Sputnik / Виктор Толочко



Открытие памятника Гагарину в Томашовке © Sputnik / Виктор Толочко



Открытие памятника Гагарину в Томашовке © Sputnik / Виктор Толочко



Открытие памятника Гагарину в Томашовке © Sputnik / Виктор Толочко



Открытие памятника Гагарину в Томашовке © Sputnik / Виктор Толочко 1 / 5 © Sputnik / Виктор Толочко Открытие памятника Гагарину в Томашовке

В свою очередь председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко сказал, что впечатлен моделями ракет, которые сделали учащиеся школы в Томашовке собственными руками.

По его словам, это еще и родина великого человека - первого белорусского космонавта Петра Климука.

"Мы все понимаем, насколько сложно, но и почетно быть космонавтом. Мы гордимся успехами, которые сегодня делает космонавтика. Белорусы активно участвуют в российской космической программе", - констатировал глава Брестского облисполкома.

Юрий Шулейко пожелал местной школе и дальше развивать местный музей, чтобы он прирастал новыми экспонатами.

"Музею космонавтики в Томашовской школе быть", - заверил председатель облисполкома.

После торжественного открытия бюста Юрия Гагарина в школьном музее для почетных гостей провели экскурсию, где они познакомились с фактами из жизни первого белорусского космонавта и посмотрели видеообращение Олега Новицкого, который сейчас руководит экипажем МКС.

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