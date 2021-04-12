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Власти хотят «заткнуть» оппонента: политолог прокомментировал запрет Euronews в Беларуси

12.04.2021 15:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские власти хотят «просто заткнуть» оппонента, запретив в Беларуси транслировать телеканал Euronews. Об этом заявил политический обозреватель Валерий Карбалевич в интервью «Политрингу».

По мнению Карбалевича, принятое решение о запрете телеканала является сугубо политическим и никак не может быть связано с какими-либо нарушениями.

Отметим, агенство РИА «Новости» получило комментарий от Министерства информации. Там сообщили, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли нашли у телеканала нарушения законодательства Беларуси: в Euronews не переводили свою рекламу на русский язык, она была на английском.

«У нас в законе о рекламе вся реклама, которая транслируется, должна быть на русском языке либо на белорусском», - заявили в ведомстве.

Валерий Карбалевич говорит, что прекращение трансляции Euronews вызвано указанием Александра Лукашенко: «давать отпор в ходе информационной войны».

«И власть дает отпор своими традиционным методами. То есть, они даже не ставят задачу победить оппонента какими- то аргументами. Они ставят задачу оппонента просто заткнуть, закрыть рот ему», - продолжает Карбалевич.

Он называет действия со стороны белорусских властей относительно Euronews «ходом в ходе информационной борьбы» и ответом на претензии со стороны Запада и Европы.

Политолог отметил, что в субботу, 10 апреля, глава МИД Беларуси Владимир Макей дал интервью, в котором высказался относительно санкций Запада (они, по словам Макея, приведут к исчезновению гражданского общества), назвал претензии в адрес белорусских властей необоснованными и заявления некоторых соседей деструктивными, а сегодня чиновники из Беларуси запрещают транслировать европейский телеканал.

«То есть, принимается такое решение, которое должно означать демонстрацию неприятия позиции Запада», - пояснят Валерий Карбалевич.

Как заявили в Мининформе, вместе Euronews теперь будет идти российский телеканал «Победа», по которому будут транслировать программы о Великой Отечественной войне «российского производства», классику советского военного кино о военном времени, российские фильмы и сериалы, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов.

Карбалевич говорит, что это «демонстрация жеста лояльности в сторону России» и интерпретация ВОВ в духе действующей власти, и добавляет:

«Это тот же способ политической борьбы».

Напомним, сегодня стало известно, что в Беларуси отключили телеканал Euronews, а чиновники надеятся, что «новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах наших зрителей и, особенно, ветеранов Великой Отечественной войны».

 
 
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Белорусские власти хотят «просто заткнуть» оппонента, запретив в Беларуси транслировать телеканал Euronews.
 
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