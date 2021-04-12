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Власти хотят «заткнуть» оппонента: политолог прокомментировал запрет Euronews в Беларуси
12.04.2021 15:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские власти хотят «просто заткнуть» оппонента, запретив в Беларуси транслировать телеканал Euronews. Об этом
По мнению Карбалевича, принятое решение о запрете телеканала является сугубо политическим и никак не может быть связано с какими-либо нарушениями.
Отметим, агенство РИА «Новости»
«У нас в законе о рекламе вся реклама, которая транслируется, должна быть на русском языке либо на белорусском», - заявили в ведомстве.
Валерий Карбалевич говорит, что прекращение трансляции Euronews вызвано указанием Александра Лукашенко: «давать отпор в ходе информационной войны».
«И власть дает отпор своими традиционным методами. То есть, они даже не ставят задачу победить оппонента какими- то аргументами. Они ставят задачу оппонента просто заткнуть, закрыть рот ему», - продолжает Карбалевич.
Он называет действия со стороны белорусских властей относительно Euronews «ходом в ходе информационной борьбы» и ответом на претензии со стороны Запада и Европы.
Политолог отметил, что в субботу, 10 апреля, глава МИД Беларуси Владимир Макей
«То есть, принимается такое решение, которое должно означать демонстрацию неприятия позиции Запада», - пояснят Валерий Карбалевич.
Как заявили в Мининформе, вместе Euronews теперь будет идти российский телеканал «Победа», по которому будут транслировать программы о Великой Отечественной войне «российского производства», классику советского военного кино о военном времени, российские фильмы и сериалы, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов.
Карбалевич говорит, что это «демонстрация жеста лояльности в сторону России» и интерпретация ВОВ в духе действующей власти, и добавляет:
«Это тот же способ политической борьбы».
Напомним, сегодня стало известно, что в Беларуси
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Белорусские власти хотят «просто заткнуть» оппонента, запретив в Беларуси транслировать телеканал Euronews.
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