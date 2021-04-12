Более 1100 белорусов попросили статус беженца в странах ЕС в 2020 году. В основном - молодежь

Источник материала: Tut.by

В 2020 году более 1100 граждан Беларуси подались на статус беженца в странах Евросоюза. Такие данные опубликованы на сайте статистической службы ЕС.



Фото: TUT.BY

По данным за 2020 год, в первый раз за международной защитой в странах ЕС обратились 1165 граждан Беларуси, следует из опубликованной статистики Евростата.

385 человек подались на статус беженца в Польше, 140 белорусов попросило о международной защите у Германии, 100 человек — у Франции, 85 — у Нидерландов, 80 — у Литвы.

Также граждане Беларуси подавали заявления на получение статуса беженца в других странах. За международной защитой в Швеции обратились 80 белорусов, в Чехии — 60 человек, в Бельгии — 55, в Латвии — 45 граждан Беларуси.

Кроме этого, белорусы подавались на беженство в Испании, Италии, Австрии, Дании, а также в Ирландии, Люксембурге, Финляндии.

Большинство тех, кто обращался за международной защитой в прошлом году, составляют мужчины — 745 человек.

Практически половина беженцев — молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (510 человек).

В 2019 году, по данным Евростата, за получением статуса беженца в ЕС обратилось 935 граждан Беларуси. При этом только чуть более трети беженцев были молодые люди от 18 до 34 лет.

По сравнению с 2019 годом, значительно выросло количество беженцев в Польшу — с 30 первичных заявлений до 385, в Чехию — с 10 до 60 и Литву — с 15 до 80. А вот число белорусов, которые обратились за международной защитой в Нидерландах, упало больше чем в два раза. Также снизилось количество обращений за получением статуса беженца в Германии и Франции.

По данным Управления по делам иностранцев Польши, опубликованным в январе 2021 года, в 2020-м за статусом беженца в Польше обратилось в десять раз больше белорусов, чем в предыдущие годы. В управлении считают, что такой рост связан с внутренней ситуацией в Беларуси. Количество заявок резко увеличилось в августе. С сентября каждый месяц за статусом беженца обращалось около 80 человек. Всего в прошлом году о международной защите у Польши попросило 407 человек (учитываются первичные и вторичные заявки).