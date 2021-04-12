«Думал, это не милиционеры». Могилевчанину дали 2 года «химии» за оскорбительный комментарий

Источник материала: Tut.by

Могилевчанина признали виновным в публичном оскорблении милиционеров в соцсети и приговорили к двум годам «химии», сообщает Генпрокуратура. Мужчина вину не признал: сказал, мол, полагал, что на фото, под которым он оставил комментарий, — «обычные граждане».





Суд установил, что 36-летний могилевчанин 23 сентября 2020 года зашел во ВКонтакте с мобильного телефона и оставил свой комментарий под постом с фото, на котором были зафиксированы милицейский автомобиль и три человека в гражданской одежде. Как оказалось, это были милиционеры.

— Могилевчанин написал в адрес трех правоохранителей в гражданской одежде оскорбительный комментарий с использованием ненормативной лексики, — говорится в сообщении суда.

Обвиняемый свою вину не признал. Пояснил, что с текстом поста ознакомился бегло и в тот момент не понял, что речь шла о сотрудниках милиции. Он полагал, что на фото были обычные граждане.

Суд признал могилевчанина виновным в публичном оскорблении сотрудников милиции и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Телефон конфисковали как средство совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.