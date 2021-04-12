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«Думал, это не милиционеры». Могилевчанину дали 2 года «химии» за оскорбительный комментарий
12.04.2021 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчанина признали виновным в публичном оскорблении милиционеров в соцсети и приговорили к двум годам «химии»,
Суд установил, что 36-летний могилевчанин 23 сентября 2020 года зашел во ВКонтакте с мобильного телефона и оставил свой комментарий под постом с фото, на котором были зафиксированы милицейский автомобиль и три человека в гражданской одежде. Как оказалось, это были милиционеры.
— Могилевчанин написал в адрес трех правоохранителей в гражданской одежде оскорбительный комментарий с использованием ненормативной лексики, — говорится в сообщении суда.
Обвиняемый свою вину не признал. Пояснил, что с текстом поста ознакомился бегло и в тот момент не понял, что речь шла о сотрудниках милиции. Он полагал, что на фото были обычные граждане.
Суд признал могилевчанина виновным в публичном оскорблении сотрудников милиции и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Телефон конфисковали как средство совершения преступления.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.
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Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
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