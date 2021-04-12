В Минобразования рассказали, как дети будут учится и отдыхать в следующем учебном году

Источник материала: Tut.by

В Министерстве образования рассказали, как дети будут учиться и отдыхать в следующем учебном году. Информация об этом появилась на сайте ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

2021/2022 учебный год традиционно начнется 1 сентября, в среду. Школьников ждет следующий график четвертей:

первая — с 1 сентября по 30 октября (осенние каникулы — 8 дней, с 31 октября по 7 ноября включительно);

вторая — с 8 ноября по 24 декабря (зимние каникулы — 16 дней, с 25 декабря по 9 января включительно);

третья — с 10 января по 26 марта (весенние каникулы — 8 дней, с 27 марта по 3 апреля включительно);

четвертая — с 4 апреля по 31 мая (летние каникулы — 92 дня, с 1 июня 2022 по 31 августа включительно).

Ребят из первых и вторых классов, а также третьеклассников с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования в третьей четверти ждет дополнительная неделя каникул. Она продлится с 14 по 20 февраля.

Нынешний учебный год закончится 31 мая. 29-го детей ждет последний звонок. Правда, сразу на каникулы отправятся не все. В расписании у ребят, которые оканчивают 9 и 11 классы, — экзамены. Пройдут они с 1 по 9 июня. При этом для тех, кто планирует сдавать языки национальных меньшинств (польский, литовский и др.), испытания начнутся раньше: у девятиклассников — 25 мая, у одиннадцатиклассников — 26 мая.

Традиционно выпускники 9 классов будут сдавать русский, белорусский и математику. Испытания пройдут 2, 4 и 8 июня. 11-классников ждет два письменных экзамена: русский или белорусский язык по выбору и математика. Они назначены на 1, 3 и 7 июня. Кроме того, дети будут сдавать два устных экзамена — по иностранному языку и истории Беларуси.

Что же касается выпускных, то их рекомендуют провести 10 июня.

Централизованное тестирование в этом году начнется 16 июня. График проведения ЦТ можно посмотреть здесь .