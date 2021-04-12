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В Минобразования рассказали, как дети будут учится и отдыхать в следующем учебном году
12.04.2021 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Министерстве образования рассказали, как дети будут учиться и отдыхать в следующем учебном году. Информация об этом
2021/2022 учебный год традиционно начнется 1 сентября, в среду. Школьников ждет следующий график четвертей:
Ребят из первых и вторых классов, а также третьеклассников с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования в третьей четверти ждет дополнительная неделя каникул. Она продлится с 14 по 20 февраля.
Нынешний учебный год
Традиционно выпускники 9 классов будут сдавать русский, белорусский и математику. Испытания пройдут 2, 4 и 8 июня. 11-классников ждет два письменных экзамена: русский или белорусский язык по выбору и математика. Они назначены на 1, 3 и 7 июня. Кроме того, дети будут сдавать два устных экзамена — по иностранному языку и истории Беларуси.
Что же касается выпускных, то их рекомендуют провести 10 июня.
Централизованное тестирование в этом году начнется 16 июня. График проведения ЦТ можно посмотреть
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В Министерстве образования рассказали, как дети будут учиться и отдыхать в следующем учебном году. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
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