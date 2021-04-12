На какие курорты из Беларуси у туроператоров этим летом запланированы полеты?

Источник материала: Tut.by

Республиканский союз туристических организаций (РСТО) сделал подборку запланированных в этом сезоне чартерных авиапрограмм. Это значит, что предположительно эти страны летом могут быть открыты для туристов из Беларуси. Однако, учитывая пандемию COVID-19, нельзя о чем-то говорить со 100% точностью. Например, запланированы полетные программы по популярным европейским направлениям, но консолидаторы рейсов до сих пор ждут, когда откроются границы ЕС.



Фото: Reuters

Кроме перечисленных рейсов белорусы могут отдохнуть на курортах, воспользовавшись рейсами авиакомпании «Белавиа» в Дубай, Ларнаку, Батуми и по другим регулярным направлениям.

Египет

У консолидатора чартерных рейсов — туроператора «АэроБелСервис» — вылеты из Минска два раза в неделю есть в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. У туроператора TEZ TOUR рейсы из Минска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запланированы до 26 октября. Вылеты из Бреста в Хургаду до 16 октября, в Шарм-эль-Шейх — до 13 октября. Из Гомеля в Хургаду — с 30 мая до 13 октября, в Шарм-эль-Шейх — с 25 апреля по 11 октября. Из Гродно в Шарм-эль-Шейх — с 27 апреля по 12 октября. Из Могилева в Хургаду до 12 октября, в Шарм-эль-Шейх — с 25 апреля до 10 октября. Из Витебска в Хургаду до 15 октября, в Шарм-эль-Шейх — до 17 октября.

У туроператора Join UP! полетная программа продолжается до 28 октября. Вылеты из Минска в Хургаду по вторникам, пятницам, воскресеньям, а в Шарм-эль-Шейх — по понедельникам, четвергам, средам, субботам, воскресеньям. Из Гомеля в Хургаду — по вторникам и пятницам, в Шарм-эль-Шейх — по четвергам, понедельникам.

Турция

У консолидатора чартерный рейсов компания «АэроБелСервис» начало полетной программы в Анталью — 18 апреля. Заканчивается программа — 7 ноября. До июня — вылеты два раза в неделю, с июня — предполагается по три три рейса в день. Вылеты из Минска, Гродно, Могилева, Гомеля, Витебска.

Минск-Анталья — 18.04 — 07.11 ежедневно, кроме субботы

Гомель-Анталья — 18.05 — 01.10, 10/11 ночей

Могилев-Анталья — 25.05 -17.09, 10/11 ночей

Витебск-Анталья — 21.05 — 14.09, 10/11 ночей

Гродно-Анталья — 23.05 — 26.09, 10/11 ночей

В Измир из Минска полетная программа запланирована с 25 мая по 1 октября. Вылеты — пять раз в неделю. В Бодрум из Минска — с 3 июня до 11 октября, вылеты один раз в 10 дней. В Даламан из Минска — с 3 июня до 7 октября, вылеты один раз в 10 дней.

У туроператора TEZ TOUR программы такие. В Анталию из Минска — с 18 апреля по 31 октября, Бреста — с 27 мая по 9 сентября, Гомеля — с 18 мая по 10 сентября, из Гродно с 23 мая по 16 сентября, из Могилев, а с 25 мая по 27 августа, из Витебска с 30 мая по 12 сентября. Также есть рейсы в Бодрум, Мармарис и Кушадасы.

Черногория

У консолидатора рейсов «Аэротрэвел» (заказчик рейсов — R-Tours) запланированы полеты в Черногорию. Из Минска в Тиват с 30 апреля по 24 октября. Вылеты в мае — 9, 16, 23, 29, 30, 31 мая. С июня — ежедневно до конца сентября. В октябре — два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Албания

У консолидатора рейсов «Аэротрэвел» (заказчик рейсов — R-Tours) запланированы полеты из Минска в Тирану с 26 мая по 20 октября. С 26 мая по 29 сентября — вылеты пять раз в неделю по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

С 29 сентября по 20 октября — вылеты два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Тунис

У компании «ИНТЕРСИТИ» запланированы рейсы в Энфиду из Минска и всех регионов — Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева. Из Минска с 15 мая по 31 октября, из Бреста с 25 мая по 29 октября, из Витебска с 1 июня по 26 октября, из Гомеля с 29 мая по 23 октября, из Гродно с 3 июня по 28 октября, из Могилева с 27 мая по 31 октября.

Также запланирована полетная программа на Джербу с 30 апреля по 28 ноября.

У туроператора Join UP! полетная программа запланирована из Минска в Энфиду с 29 мая по 25 сентября по средам и субботам.

Греция

Чартерные рейсы в Грецию запланированы, но границы пока закрыты. Поэтому будут эти рейсы или нет, покажет время. Консолидаторы ожидают решения об открытии границ. У туроператора «АэроБелСервис» запланированы рейсы на Крит с 20 мая по 11 октября — вылеты три раза в неделю. На Родос — с 1 июня по 5 октября и вылеты один раз в 10 дней.

У туроператора TEZ TOUR запланированы рейсы на Крит (с 20 мая по 30 сентября), Пелопоннес (с 29 мая по 11 сентября) и на Родос (с 1 июня по 14 сентября).

У консолидатора рейсов «Аэротрэвел» (заказчик рейсов — R-Tours) запланированы полеты на Корфу.

У компании «Музенидис Трэвел» запланированы вылеты из Минска в Салоники — с 16 мая по 6 октября — еженедельно, вылеты по средам, пятницам, воскресеньям. В Кавалу — со 2 июня по 26 сентября каждые 10/11 ночей, в Араксос с 3 июня по 7 октября две цепочки каждые 10/11 ночей, на Закинф с 3 июня по 27 сентября каждые 10/11 ночей.

Болгария

Чартерные рейсы в Болгарию тоже запланированы, но решения об открытии границ до сих пор нет. У консолидатора «АэроБелСервис» запланированы вылеты в Бургас со 2 июня из Минска (два раза в неделю) и всех областных городов. В Варну — со 2 июня по 8 сентября (вылеты два раза в неделю).

У консолидатора рейсов «Аэротрэвел» (заказчик рейсов — R-Tours) запланированы полеты в Бургас с 1 июня — 6,7 рейсов в неделю, в Варну с 1 июня — один рейс в 10 дней.

У туроператора TEZ TOUR запланированы рейсы из Минска в Бургас со 2 июня по 1 сентября, в Варну со 2 июня по 1 сентября. Также запланированы рейсы из Бреста, Гродно и Могилева.

Испания

Рейсы запланированы, но границы еще не открыты. У консолидатора чартерный рейсов компания «АэроБелСервис» есть план по программе на Майорку и Аликанте. У туроператора TEZ TOUR запланированы рейсы на Майорку.

Италия

У туроператора TEZ TOUR запланированы рейсы, но решения об открытии границ пока нет. В планах полеты на Сицилию с 6 июня по 19 сентября и в Римини с 5 июня по 8 сентября.