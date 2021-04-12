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В Гомеле за «подготовку к захвату зданий госорганов» судят членов инициативной группы Тихановской

12.04.2021 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде Железнодорожного района Гомеля начался суд по делу «о подготовке к захвату зданий госорганов». Судят четверых доверенных лиц Светланы Тихановской. В зал судебных заседаний пустили только родных и представителей госСМИ.


Фото: «Гомельская правда»

Напомним, в марте СК рассказывал, что доверенные лица Светланы Тихановской якобы готовились к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле. По информации СК, для осуществления плана последние, мол, искали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. А потом, якобы с целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская. В качестве доказательств СК публиковал видеозапись на которой, по версии ведомства, обвиняемые с участием Тихановской «обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».

Видео длится 3 минуты 16 секунд и состоит из обрезанных реплик его участников. Нарезку СК снабдило расшифровкой.

«Значит, люди готовы. Ну, Гомель вы знаете. Он вообще такой протестный город, готовы вообще на кардинальные вещи: подходить к исполкому, вызывать начальство, требовать пересчета», — говорит один из людей на видео.

Следующая в нарезке короткая фраза звучит так: «Наша задача будет все-таки захват исполкома».

Ее прерывает другая, звучит уже мужской голос: «План такой: убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей».

Что это якобы будут за люди, не обсуждается.

Далее женский голос обращается, по-видимому, к Тихановской: «Вариант выборов, мы знаем, чем он закончится, и мы знаем ситуацию, что в любом случае, если это будет не девятого, не десятого, но пятнадцатого, точка невозврата уже есть — и ты будешь все-таки президентом».

Светлана отвечает: «Вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь? Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду».

В одном из аудиоотрывков мужской голос отмечает, что нужны мегафоны, комплекты раций и финансирование.

«Не все готовы за просто так вот выйти. Ну, нам нужен силовой блок. Чтобы акцию протеста первая омоновская шеренга не сбила. Не все готовы за идею просто выйти вперед и пострадать».

За столом вместе с Тихановской были глава штаба Светланы Мария Мороз, сейчас она со Светланой живет в Вильнюсе, а также гомельские активисты Юрий Власов, Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин — всех их задержали еще до выборов с 6 по 8 августа, им предъявлены обвинения в приготовлении к массовым беспорядкам (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК) и приготовлении к захвату зданий и сооружений (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 УК).

Сегодня всех четверых судят.


Фото: «Гомельская правда»

О ходе судебного заседания известно немного — попасть в судебный процесс смогли далеко не все желающие: в зал пропустили представителей государственных СМИ и родных обвиняемых. Для остальных мест не нашлось.

Тех, кто прошел в зал, заставили сдать смартфоны в камеру хранения. Фото и видеосъемку запрещали даже в коридоре суда до начала процесса.

У здания суда дежурил ОМОН.

Алексей Каневский, сын политзаключенной Татьяны Каневской, попал на судебное заседание — и рассказал «Радыё Свабода» об обстоятельствах дела.

«Никто из обвиняемых не признал себя виновным. Помимо того, что они якобы планировали массовые беспорядки и захват зданий, их обвинили в создании телеграм-канала „Страна для жизни“ и такого же YouTube-канала, а также „Стоп Беларусь 12“ (каналы Сергея Тихановского. — Прим. РС)», — рассказал Алексей Каневский.

По делу проходят шесть потерпевших. Их допрашивали в закрытом режиме.

 
Теги: Гомель
 
 
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В зал судебных заседаний пустили только родных и представителей госСМИ.
 
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