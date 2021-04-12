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В Гомеле за «подготовку к захвату зданий госорганов» судят членов инициативной группы Тихановской
12.04.2021 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в суде Железнодорожного района Гомеля начался суд по делу «о подготовке к захвату зданий госорганов». Судят четверых доверенных лиц Светланы Тихановской. В зал судебных заседаний пустили только родных и представителей госСМИ.
Напомним, в марте СК
Видео длится 3 минуты 16 секунд и состоит из обрезанных реплик его участников. Нарезку СК снабдило расшифровкой.
«Значит, люди готовы. Ну, Гомель вы знаете. Он вообще такой протестный город, готовы вообще на кардинальные вещи: подходить к исполкому, вызывать начальство, требовать пересчета», — говорит один из людей на видео.
Следующая в нарезке короткая фраза звучит так: «Наша задача будет все-таки захват исполкома».
Ее прерывает другая, звучит уже мужской голос: «План такой: убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей».
Что это якобы будут за люди, не обсуждается.
Далее женский голос обращается, по-видимому, к Тихановской: «Вариант выборов, мы знаем, чем он закончится, и мы знаем ситуацию, что в любом случае, если это будет не девятого, не десятого, но пятнадцатого, точка невозврата уже есть — и ты будешь все-таки президентом».
Светлана отвечает: «Вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь? Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду».
В одном из аудиоотрывков мужской голос отмечает, что нужны мегафоны, комплекты раций и финансирование.
«Не все готовы за просто так вот выйти. Ну, нам нужен силовой блок. Чтобы акцию протеста первая омоновская шеренга не сбила. Не все готовы за идею просто выйти вперед и пострадать».
За столом вместе с Тихановской были глава штаба Светланы Мария Мороз, сейчас она со Светланой живет в Вильнюсе, а также гомельские активисты Юрий Власов, Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин — всех их задержали еще до выборов с 6 по 8 августа, им предъявлены обвинения в приготовлении к массовым беспорядкам (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК) и приготовлении к захвату зданий и сооружений (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 УК).
Сегодня всех четверых судят.
О ходе судебного заседания известно немного — попасть в судебный процесс смогли далеко не все желающие: в зал пропустили представителей государственных СМИ и родных обвиняемых. Для остальных мест не нашлось.
Тех, кто прошел в зал, заставили сдать смартфоны в камеру хранения. Фото и видеосъемку запрещали даже в коридоре суда до начала процесса.
У здания суда дежурил ОМОН.
Алексей Каневский, сын политзаключенной Татьяны Каневской, попал на судебное заседание — и
«Никто из обвиняемых не признал себя виновным. Помимо того, что они якобы планировали массовые беспорядки и захват зданий, их обвинили в создании телеграм-канала „Страна для жизни“ и такого же YouTube-канала, а также „Стоп Беларусь 12“ (каналы Сергея Тихановского. — Прим. РС)», — рассказал Алексей Каневский.
По делу проходят шесть потерпевших. Их допрашивали в закрытом режиме.
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В зал судебных заседаний пустили только родных и представителей госСМИ.
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