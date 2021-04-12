Поступать мудро и справедливо: Швед представил нового прокурора Витебщины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед представил коллективу нового прокурора Витебской области Игоря Украинца.

Вручая ему служебное удостоверение, генпрокурор подчеркнул, что Украинец зарекомендовал себя грамотным, ответственным, спокойным, а главное – вдумчивым человеком.

Представляя Украинца коллективу областной прокуратуры, глава надзорного ведомства пожелал ему "выдержки, поступать мудро, правильно и по справедливости".

Новый прокурор Витебской области родился в 1974 году, окончил БГУ по специальности "Правоведение". В органы прокуратуры пришел в 1997 году помощником прокурора Партизанского района Минска, а затем следователем, старшим следователем этой же прокуратуры.

В 1999-2002 годах он был прокурором отдела прокуратуры Минска по надзору за следствием, потом два года работал заместителем прокурора Первомайского района. Возглавлял прокуратуры Ленинского, Московского районов Минска. Перед назначением в Витебск работал в Генпрокуратуре, где курировал вопросы надзора за следствием, был заместителем прокурора Минска.

В конце января 2021 года в интернете появилась информация о том, что прокурор Витебска Юрий Романовский якобы попал под следствие. Тогда в Генпрокуратуре опровергли информацию о его задержании, заявив, что он был уволен. В настоящее время прокурором города является Андрей Шкляревский.