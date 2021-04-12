ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поступать мудро и справедливо: Швед представил нового прокурора Витебщины

12.04.2021 16:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед представил коллективу нового прокурора Витебской области Игоря Украинца.

Вручая ему служебное удостоверение, генпрокурор подчеркнул, что Украинец зарекомендовал себя грамотным, ответственным, спокойным, а главное – вдумчивым человеком.

Представляя Украинца коллективу областной прокуратуры, глава надзорного ведомства пожелал ему "выдержки, поступать мудро, правильно и по справедливости".

Новый прокурор Витебской области родился в 1974 году, окончил БГУ по специальности "Правоведение". В органы прокуратуры пришел в 1997 году помощником прокурора Партизанского района Минска, а затем следователем, старшим следователем этой же прокуратуры.

В 1999-2002 годах он был прокурором отдела прокуратуры Минска по надзору за следствием, потом два года работал заместителем прокурора Первомайского района. Возглавлял прокуратуры Ленинского, Московского районов Минска. Перед назначением в Витебск работал в Генпрокуратуре, где курировал вопросы надзора за следствием, был заместителем прокурора Минска.

В конце января 2021 года в интернете появилась информация о том, что прокурор Витебска Юрий Романовский якобы попал под следствие. Тогда в Генпрокуратуре опровергли информацию о его задержании, заявив, что он был уволен. В настоящее время прокурором города является Андрей Шкляревский.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До назначения в Витебск Игорь Украинец более 20 лет проработал в Минске на разных прокурорских должностях.
 
Новости дня
Новости общества
 
Прогноз погоды на 13 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by