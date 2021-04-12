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Прогноз погоды на 13 апреля
12.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа вторник 13 апреля 2021 г.
Синоптическая ситуация: погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по восточным и западным районам республики скажется влияние фронтальных разделов.
13 апреля (вторник) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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На вторник 13 апреля 2021 г. Синоптическая ситуация: погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по восточным и западным районам...
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