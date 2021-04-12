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Агросезон-2021: Развитие и новинки АПК Клецкого района
12.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТеплая погода активизирует весенние полевые работы. Аграрии Минской области засеяли ранними яровыми уже более половины площадей. На старте сев сахарной свеклы и кукурузы. Многие культуры сформируют будущую кормовую базу, а это гарант итогового мясо-молочного производства. Еще один из акцентов - на садоводство.
Как, благодаря яблокам, грушам и ягодам, изготавливают вкусную и полезную продукцию? О развитии и новинках АПК из Клецкого района репортаж Алексея Кондратенко.
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Теплая погода активизирует весенние полевые работы. Аграрии Минской области засеяли ранними яровыми уже более половины площадей. На старте сев сахарной свеклы и...
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