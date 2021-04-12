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Агросезон-2021: Развитие и новинки АПК Клецкого района

12.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теплая погода активизирует весенние полевые работы. Аграрии Минской области засеяли ранними яровыми уже более половины площадей. На старте сев сахарной свеклы и кукурузы. Многие культуры сформируют будущую кормовую базу, а это гарант итогового мясо-молочного производства. Еще один из акцентов - на садоводство.
 
Агросезон-2021: Развитие и новинки АПК Клецкого района


Как, благодаря яблокам, грушам и ягодам, изготавливают вкусную и полезную продукцию? О развитии и новинках АПК из Клецкого района репортаж Алексея Кондратенко.

 
 
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Теплая погода активизирует весенние полевые работы. Аграрии Минской области засеяли ранними яровыми уже более половины площадей. На старте сев сахарной свеклы и...
 
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