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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Агросезон-2021: Развитие и новинки АПК Клецкого района Теплая погода активизирует весенние полевые работы. Аграрии Минской области засеяли ранними яровыми уже более половины площадей. На старте сев сахарной свеклы и...

Теплая погода активизирует весенние полевые работы. Аграрии Минской области засеяли ранними яровыми уже более половины площадей. На старте сев сахарной свеклы и кукурузы. Многие культуры сформируют будущую кормовую базу, а это гарант итогового мясо-молочного производства. Еще один из акцентов - на садоводство.Как, благодаря яблокам, грушам и ягодам, изготавливают вкусную и полезную продукцию? О развитии и новинках АПК из Клецкого района репортаж