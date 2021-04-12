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Парки и аттракционы в Минске готовятся к летнему сезону
12.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На конец апреля запланирован и старт сезона аттракционов. Сейчас ведется подготовка каруселей к эксплуатации. Всего в столице приводят в порядок более полусотни аттракционов. Принимать посетителей они смогут после технического осмотра. Кроме того, к лету в столице появятся и новые карусели. Так, в парке Горького демонтируют "Русские качели". На их месте появится современный аттракцион "Лабиринт". А вместо старой детской площадки установят большой игровой комплекс.
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На конец апреля запланирован и старт сезона аттракционов. Сейчас ведется подготовка каруселей к эксплуатации. Всего в столице приводят в порядок более полусотни...
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