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В Гомеле задержана администратор районного телеграм-чата
12.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто 21-летняя девушка. По информации милиции, она участвовала в митингах и подбивала выходить на улицы подписчиков. В соответствии с требованием Закона "О противодействии экстремизму", ей вынесено официальное предупреждение.
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Это 21-летняя девушка. По информации милиции, она участвовала в митингах и подбивала выходить на улицы подписчиков. В соответствии с требованием Закона "О...
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