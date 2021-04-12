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Фонтаны в Минске готовят к открытию сезона

12.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Светомузыкальные, каскадные и танцующие. Фонтаны в столице готовятся к открытию сезона. Искусственные гейзеры, а их в Минске более 30, отремонтировали. Сейчас занимаются подготовкой механизмов для распыления воды. На улице Пулихова, например, подземную конструкцию уже очистили от мусора и песка, скоро чашу наполнят водой. А светомузыкальный фонтан на реке Свислочь  после зимней спячки  пробудили водолазы.
Уже на поверхности конструкцию проверили: все насосы, светильники. Сейчас проверяют синхронную работу всех систем. Кстати, первый гидроаккорд сезона в Минске дадут 30 апреля.
 
Теги: Минск
 
 
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Светомузыкальные, каскадные и танцующие. Фонтаны в столице готовятся к открытию сезона. Искусственные гейзеры, а их в Минске более 30, отремонтировали. Сейчас...
 
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