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Фонтаны в Минске готовят к открытию сезона
12.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСветомузыкальные, каскадные и танцующие. Фонтаны в столице готовятся к открытию сезона. Искусственные гейзеры, а их в Минске более 30, отремонтировали. Сейчас занимаются подготовкой механизмов для распыления воды. На улице Пулихова, например, подземную конструкцию уже очистили от мусора и песка, скоро чашу наполнят водой. А светомузыкальный фонтан на реке Свислочь после зимней спячки пробудили водолазы.
Уже на поверхности конструкцию проверили: все насосы, светильники. Сейчас проверяют синхронную работу всех систем. Кстати, первый гидроаккорд сезона в Минске дадут 30 апреля.
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Светомузыкальные, каскадные и танцующие. Фонтаны в столице готовятся к открытию сезона. Искусственные гейзеры, а их в Минске более 30, отремонтировали. Сейчас...
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