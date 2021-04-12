Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня и завтра в Минской области преимущественно солнечно, до 19 градусов тепла До 19 градусов тепла и преимущественно солнечно. Сегодня и завтра в Минской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 3-9...

До 19 градусов тепла и преимущественно солнечно. Сегодня и завтра в Минской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 3-9 градусов выше нуля, днем от 16 до 19. А вот со среды - похолодание и дожди. Днем до 7 градусов, возможен дождь. Апрельский weekend опять обещает тепло и солнце. В воскресенье днем до 13-14 градусов выше нуля.