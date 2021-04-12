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Память погибших в годы Великой Отечественной почтили минутой молчания в Могилеве

12.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Память погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей  почтили сегодня минутой молчания в Могилеве у памятника "Дети мира - детям войны" с участием представителей общественных объединений, школьников. Немало прозвучало воспоминаний об ужасах тех  лет  от ветеранов, узников фашистских концлагерей. Свыше 400 тысяч белорусов прошли за годы войны через их горнила. Немногим удалось выжить.

Максим Гурин, председатель Могилевского городского Совета депутатов: "Мы чтим память и преклоняемся перед мужеством, силой духа тех, кто прошел через этот ужас. И я уверен в том, что наше молодое поколение, зная свою историю, никогда не допустит,  мы вместе не допустим,  повторения тех тяжелых трагических событий". 

Множество цветов легло сегодня у подножия памятника, а также зажжены лампадки.

 
Теги: Могилев
 
 
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Память погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей  почтили сегодня минутой молчания в Могилеве у памятника "Дети мира - детям войны" с участием...
 
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