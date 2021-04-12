ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Начались работы по наведению порядка на мемориалах, посвященных чернобыльской трагедии

12.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В пострадавших районах  начались работы по наведению порядка на мемориалах, посвященных чернобыльской трагедии. В Полесском регионе  программу благоустройства начали с Чечерска. Здесь после зимы привели в порядок  памятник отселенным деревням. С карты этого района  после трагедии исчезли более 40 населенных пунктов. Территорию покинули свыше 3 тысяч семей. Памятник в районном центре спроектировали в форме ратуши. Бетон в его основании символизирует отселенные земли. Деревянные конструкции олицетворяют жизнь, которая, несмотря ни на что, здесь продолжается. Нынешнее поколение, живущее в  райцентре,  убрало после зимы прилегающую территорию, привело в порядок плитку и сам мемориал.

Всего в Гомельской области волонтеры благоустроят 18 памятных мест. Еще 7 приведут в порядок в Могилевском регионе. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пострадавших районах  начались работы по наведению порядка на мемориалах, посвященных чернобыльской трагедии. В Полесском регионе  программу благоустройства...
 
Новости дня
Новости общества
 
Жительница Столинского района подозревается в махинациях с рассрочкой на 500 тысяч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by