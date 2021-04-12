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Тысячи сотрудников «Нафтана», «Гродно Азот» и «Мозырского НПЗ» могут не допустить к работе

12.04.2021 16:59 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Тысячи сотрудников предприятий химической и нефтеперерабатывающей отраслей могут остаться без работы из-за медицинский показаний. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Беларуси.

Сотрудников могут отстранить от работы из-за пункта 9 приложения 3 Инструкции о порядке проведения обязательных и внеочередных медосмотров работающих, где прописаны заболевания, при которых нельзя работать в противогазе на взрывоопасных и пожароопасных производствах (именно к таким предприятиям и относятся «Нафтан», «Полимир», «Гродно Азот» и др).

Одно из данных заболеваний – снижение остроты зрения. Без коррекции зрение должно быть не ниже 0,8 на одном глазу и не ниже 0,4 на втором или не ниже 0,7 на каждом глазу.

Председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей Троцкий пояснил, что поскольку предприятия относятся к взрыво- и пожароопасным, каждый работник должен иметь при себе противогаз.

«При этом на «Нафтане» для выполнения специфических работ внутри емкостей и колодцев, где есть необходимость работы в противогазах, всегда существовал профессиональный отбор. Однако после вступления в силу новой инструкции аналогичные требования распространились на всех работников. И по результатам медицинских осмотров их перестали допускать к работе», - рассказал Троцкий.

После медосмотра на «Нафтане» даже замдиректора нужно было отстранить от работы из-за зрения. Однако, по информации ФПБ, благодаря профсоюзу смогли найти временное решение проблемы, но данный вопрос требует законодательного урегулирования.

«В сентябре прошлого года мы подготовили обращение в Республиканский комитет отраслевого профсоюза. Чуть раньше специалисты ОАО «Нафтан» направляли запрос в концерн «Белнефтехим», тот, в свою очередь, обращался в Министерство здравоохранения. Наши коллеги из Гродно и Мозыря тоже проделали подобную работу», - пояснил Троцкий.

Сообщается, что состоялось совещание с участием представителей Минздрава, Минтруда, Белхимпрофсоюза, концерна «Белнефтехим», заводов «Нафтан», «Полимир», «Гродно Азот» и Мозырского НПЗ, после чего Минздрав подготовил разъясняющее письмо.

В данном письме говорится, что для тех работников, которые не используют противогаз, медосмотры должны проходить без повышенных требований к здоровью.

Федерация профсоюзов заявляет, что сейчас Минздрав работает над правками в Инструкцию.

 
Теги: Гродно
 
 
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Тысячи сотрудников предприятий химической и нефтеперерабатывающей отраслей могут остаться без работы из-за медицинский показаний.
 
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