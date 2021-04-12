На Витебщине - новый прокурор. Приехал из Минска

Источник материала: Tut.by

На Витебщине — новый прокурор, им стал Игорь Украинец. 12 апреля его представил коллективу глава ведомства Андрей Швед, сообщает Генпрокуратура.



Слева направо: Игорь УКраинец, Андрей Швед. Фото: prokuratura.gov.by

Игорю Украинцу — 46 лет. Окончил юрфак БГУ. Начал карьеру помощником прокурора Партизанского района Минска. Позже был заместителем прокурора Первомайского района, прокурором Ленинского района и прокурором Московского района столицы.

На должность прокурора области пришел из кресла заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом, заместителя прокурора Минска.

Два месяца назад новый прокурор возглавил и прокуратуру города Витебска. Им стал 42-летний Андрей Шкляревский.