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Как река превращается в море. Большая вода на Полесье
12.04.2021 17:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для этого уголка Беларуси, в треугольнике между Туровом, Житковичами и Петриковом, ежегодно оказываться в плену у разгулявшейся на весеннем половодье Припяти — дело привычное. Как и для его жителей. И если для сельского хозяйства и людей паводок несет мало плюсов, то красота от разлившейся до горизонта воды захватывает дух.
Величественные закаты на фоне масштабного паводка и размеры территории, оказавшейся под водой во время очередного (и не самого большого) разлива на Полесье не оставляют вопросов, почему это сезонное явление называют морем. Фотослужба TUT.BY провела выходные на Море Геродота и понаблюдала за большой водой и ее вынужденным соседством с человеком.
К слову, в географии путешествия по местам подтоплений, людей не так уж и много. Но там, где вода подпирает деревни и населенные пункты покрупнее, подобное соседство — лишняя головная боль. Затопленные огороды и сохнущие на заборах ковры — сплошь и рядом. Несмотря на мосты и паромные переправы, найти берега у разлившейся Припяти в это время года совсем непросто.
В распоряжении TUT.BY оказались кадры, снятые с дрона. Посмотрите, как величественно выглядит паводок с высоты птичьего полета.
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Величественные закаты на фоне масштабного паводка и размеры территории, оказавшейся под водой во время очередного (и не самого большого) разлива на Полесье не...
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