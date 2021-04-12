Как река превращается в море. Большая вода на Полесье

Источник материала: Tut.by

Для этого уголка Беларуси, в треугольнике между Туровом, Житковичами и Петриковом, ежегодно оказываться в плену у разгулявшейся на весеннем половодье Припяти — дело привычное. Как и для его жителей. И если для сельского хозяйства и людей паводок несет мало плюсов, то красота от разлившейся до горизонта воды захватывает дух.

Величественные закаты на фоне масштабного паводка и размеры территории, оказавшейся под водой во время очередного (и не самого большого) разлива на Полесье не оставляют вопросов, почему это сезонное явление называют морем. Фотослужба TUT.BY провела выходные на Море Геродота и понаблюдала за большой водой и ее вынужденным соседством с человеком.

К слову, в географии путешествия по местам подтоплений, людей не так уж и много. Но там, где вода подпирает деревни и населенные пункты покрупнее, подобное соседство — лишняя головная боль. Затопленные огороды и сохнущие на заборах ковры — сплошь и рядом. Несмотря на мосты и паромные переправы, найти берега у разлившейся Припяти в это время года совсем непросто.







Жительница деревни Погост Житковичского района Устинья Карась показывает уровень воды, которая стоит в ее дворе после разлива реки Ствига. По ее словам, это самая большая вода за последние четыре года. Во время больших паводков вода доходила даже до их дома.





В распоряжении TUT.BY оказались кадры, снятые с дрона. Посмотрите, как величественно выглядит паводок с высоты птичьего полета.







От высокой воды спасаются все, даже домашняя птица.







Деревня Лясковичи. Михаил Адаменко проверяет уровень воды в огороде своих соседей.







Туроподобные быки породы Хека прописались возле знаменитого Туровского луга в рамках европейской программы по восстановлению популяции туров. Животные были выведены путем обратной селекции. Их привезли из латвийского национального парка «Кемери» и вселили в урочище Погост в заказнике «Средняя Припять».























Деревня Переровский Млынок. Семилетний Марат Минчук играет в огороде, куда пришла вода из-за разлива реки Припять.



















Затопленная дорога к парому в Петрикове







