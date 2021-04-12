Адвокат Зикрацкий выставил на аукцион картину, чтобы заплатить помощницам. Ее готовы купить за 6 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

31 марта защитника Сергея Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов. После этого он был вынужден закрыть свое адвокатское бюро и уволить трех помощниц, которые работали вместе с ним. В таких случаях они имеют право получить компенсацию в размере двухмесячного оклада, но отказались от нее, написав заявление об уходе по соглашению сторон. Тогда Сергей придумал, как с достоинством разрешить эту ситуацию и заплатить положенную сумму: он выставил на аукцион подаренную ему картину «Страж порядка». И, говорит, совсем не ожидал, что спустя несколько часов за лот будут готовы отдать 6 тысяч рублей.





— Вся моя активность последние две недели заключается в том, чтобы достойно завершить свою адвокатскую деятельность. Завершение начатых проектов, встречи с клиентами, встречи с адвокатами, которым передаю клиентов, поиск работы для уволенных сотрудников…

По закону мои сотрудники имели право на компенсацию в размере двухмесячного оклада в связи с увольнением из-за прекращения моей деятельности. Для меня это совсем немаленькие деньги. У меня не было возможности одномоментно заплатить двухмесячную зарплату трем уволенным сотрудникам. Сотрудники пошли на встречу — и написали заявления об увольнении по соглашению сторон.

С одной стороны, по закону я могу уже не платить компенсацию сотрудникам. С другой стороны, кроме норм права есть еще и нормы морали, а также хорошие отношения с уже бывшими сотрудниками. Я пообещал сотрудникам, что они получат компенсацию, как только у меня появится такая возможность.

Часть денег на компенсацию сотрудникам у меня уже есть. Но далеко не вся.

Именно поэтому я и решил выставить картину на аукцион. Все полученные от продажи картины деньги отправятся моим бывшим сотрудникам, которые до последнего работали со мной и помогали защищать граждан.

Не умею описывать картины, поэтому напишу сухим текстом: «Страж закона», Ольга Якубовская, бумага 30×30, акрил, на обратной стороне картины — посвятительная надпись, сделанная рукой автора, — написал утром 12 апреля Сергей Зикрацкий.

А уже в 16 часов у картины нашелся новый владелец, который готов заплатить за нее 6 тысяч рублей.



Картина «Страж порядка», которую выставили на аукцион. Автор: Ольга Якубовская. Фото со страницы Сергея Зикрацкого в Facebook

По словам Сергея Зикрацкого, перед тем как выставить картину на аукцион, он обсудил эту ситуацию с ее автором Ольгой Якубовской. Художница, рассказывает юрист, его идею поддержала.

— Утром мы еще обсуждали с помощницами, что, возможно, заработаем 500 рублей (стартовой ценой было обозначено 200 рублей. — Прим. TUT.BY). Но то, что будет столько, — это просто фантастика, — рассказывает юрист.

На протяжении дня за картину были готовы отдать от 1000 до 1500 рублей, но к 15 часам ставки значительно выросли: сначала ее хотели купить за 3 тысячи рублей, затем за 5200 и в конце концов за 6 тысяч рублей.

Когда ставки стремительно росли, рассказывает Сергей, он отвлекся на срочные дела. И когда увидел, что происходит, сразу же остановил аукцион. По его словам, на компенсацию помощницам ему не хватает именно 3 тысячи рублей — за эти же деньги он в итоге и планирует продать картину тому, кто предложил самую высокую цену.

— Я не хочу заработать деньги на известности своей персоны. Есть конкретная цель — компенсация моим бывшим сотрудникам. Мы обсуждали эту ситуацию со знакомыми, многие говорят, что не нужно продавать картину, а в будущем стоит передать ее в музей адвокатуры. Мне было интересно посмотреть и понять ту поддержку, которую граждане готовы оказывать в этой ситуации. Она, как видите, есть. Огромное спасибо Ольге, которая подарила мне картину. Она сделала важное дело.

Человека, который станет новым владельцем картины, Сергей лично не знает.

— Будем знакомиться, — улыбается юрист. — Главное, что цель достигнута.