Бывший директор хозяйства на Брестчине получил 4 года усиленного режима за взятки

Источник материала: Tut.by

В Барановичах огласили приговор бывшему директору ОАО «Хотыничи» Михаилу Сергиене, который обвинялся в получении взятки, сообщает пресс-служба Брестского областного суда .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

По версии обвинения, работая в должности директора хозяйства «Хотыничи» с мая по 19 ноября 2020 года он неоднократно принимал от индивидуального предпринимателя взятки за помощь в заключении договоров на выполнение электромонтажных работ и своевременную оплату его услуг.

В общей сложности ипэшник передал руководителю взяток на 10 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в получении взятки в крупном размере. Ему назначили 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Обвиняемого также обязали выплатить 11,6 тысячи рублей штрафа и на 5 лет лишили права занимать руководящие должности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

О задержании 61-летнего Михаила Сергиени стало известно в конце ноября прошлого года. Работники хозяйства, которое возглавлял обвиняемый, высказывались о начальнике положительно, писала газета «Ганцавіцкі час» .

— Я на пенсии два года. При Сергиене успел проработать около года до выхода на пенсию. Он дал зарплату людям выше, чем была. На месте сгоревшего лесозавода построили пилораму за 15 тысяч. Строили ее сами. В Хотыничах пять частных пилорам, а построенная Сергиеней — шестая, — рассказал журналистам бывший экономист «Хотыничей» Владимир Бабулин.

Сельчане рассказывали, что «Хотыничи» долгое время хотели объединить с убыточным хозяйством, а Михаил Сергиеня якобы «сильно сопротивлялся этим планам».

— При нем (Сергиене — TUT.BY) стало намного лучше. Вернулись в хозяйство даже те, кто ездил на заработки в Россию. Отношения у него человеческие ко всем. Вот посмотрите, к примеру, зарплаты трактористов за октябрь: В. — 1328 рублей, Д. — 736 (ремонтировал технику), Д. — 1346, Николай К. — 1300, Сергей К. — 1400, Владимир К. — 1309, Виталий М. — 1500, Николай К. — 1700, — рассказывала «Ганцавіцкаму часу» о зарплатах бухгалтер предприятия Галина Васильевна.