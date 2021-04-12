Руководитель из Светлогорска взял 200 долларов у столичных предпринимателей - и попал под «уголовку»

Источник материала: Tut.by

В Минске 9 апреля задержали руководителя строительной организации из Светлогорска, сообщает УВД. Мужчину подозревают в получении взятки.

36-летний мужчина из Светлогорска приехал «договариваться» с партнерами, в офисе одной из столичных частных компаний получил взятку в 200 долларов — и его тут же «взяли».

Деньги, говорят в милиции, мужчина взял за то, чтобы организовать именно там закупку товаров и их своевременную оплату.

Возбуждено уголовное дело.