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Руководитель из Светлогорска взял 200 долларов у столичных предпринимателей - и попал под «уголовку»

12.04.2021 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 9 апреля задержали руководителя строительной организации из Светлогорска, сообщает УВД. Мужчину подозревают в получении взятки.

36-летний мужчина из Светлогорска приехал «договариваться» с партнерами, в офисе одной из столичных частных компаний получил взятку в 200 долларов — и его тут же «взяли».

Деньги, говорят в милиции, мужчина взял за то, чтобы организовать именно там закупку товаров и их своевременную оплату.

Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 9 апреля задержали руководителя строительной организации из Светлогорска.
 
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