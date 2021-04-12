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Руководитель из Светлогорска взял 200 долларов у столичных предпринимателей - и попал под «уголовку»
12.04.2021 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 9 апреля задержали руководителя строительной организации из Светлогорска,
36-летний мужчина из Светлогорска приехал «договариваться» с партнерами, в офисе одной из столичных частных компаний получил взятку в 200 долларов — и его тут же «взяли».
Деньги, говорят в милиции, мужчина взял за то, чтобы организовать именно там закупку товаров и их своевременную оплату.
Возбуждено уголовное дело.
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Руководитель из Светлогорска взял 200 долларов у столичных предпринимателей - и попал под «уголовку»
В Минске 9 апреля задержали руководителя строительной организации из Светлогорска.
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