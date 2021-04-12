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В Гродно осудили парня, который во время ссоры убил одного брата и ранил другого

12.04.2021 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно вынесли приговор 18-летнему парню, который во время ссоры убил молодого человека и ранил его брата. Обвиняемому назначено наказание — 16 лет колонии усиленного режима. Также он должен выплатить семье потерпевших 110 тысяч рублей, сообщает суд.


Погибший Илья. Фото предоставлено мамой

Ссора произошла в ночь с 10 на 11 сентября прошлого года на улице Поповича.

Как рассказывала TUT.BY мама потерпевших парней, к компании из четырех человек, которые сидели на скамейке около подъезда, подошли двое парней. По словам молодых людей, подошедшие стали цепляться к ним. В какой-то момент молодой человек из компании — 20-летний Илья — попытался поговорить с одним из пришедших. Ссора переросла в драку, пришедший достал нож. В итоге Илья и его 18-летний брат Евгений получили ножевые ранения.

Нападавшие начали убегать. Евгений побежал за одним из них и задержал парня до приезда милиции. Второй парень успел убежать.

 — Но его нашли в ту же ночь — в три часа ночи и задержали. Нож он успел уже закопать где-то, — рассказывала мама потерпевших. — 12 сентября, в 6.45, Илья умер.

9 апреля этого года суд вынес приговор. Обвиняемый признан виновным в убийстве, а также в покушении на убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство.
Ему было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Судом с обвиняемого в пользу потерпевших также был взыскан моральный вред на общую сумму 110 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Гродно
 
 
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Обвиняемому назначено 16 лет колонии усиленного режима. Также он должен выплатить семье потерпевших 110 тысяч рублей.
 
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