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В Гродно осудили парня, который во время ссоры убил одного брата и ранил другого
12.04.2021 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно вынесли приговор 18-летнему парню, который во время ссоры убил молодого человека и ранил его брата. Обвиняемому назначено наказание — 16 лет колонии усиленного режима. Также он должен выплатить семье потерпевших 110 тысяч рублей,
Ссора произошла в ночь с 10 на 11 сентября прошлого года на улице Поповича.
Как
Нападавшие начали убегать. Евгений побежал за одним из них и задержал парня до приезда милиции. Второй парень успел убежать.
— Но его нашли в ту же ночь — в три часа ночи и задержали. Нож он успел уже закопать где-то, — рассказывала мама потерпевших. — 12 сентября, в 6.45, Илья умер.
9 апреля этого года суд вынес приговор. Обвиняемый признан виновным в убийстве, а также в покушении на убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство.
Судом с обвиняемого в пользу потерпевших также был взыскан моральный вред на общую сумму 110 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
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Обвиняемому назначено 16 лет колонии усиленного режима. Также он должен выплатить семье потерпевших 110 тысяч рублей.
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