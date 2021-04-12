Каким будет Минск в ближайшие годы, рассказала главный архитектор

Источник материала: Sputnik Беларусь

Каким будет Минск в ближайшей пятилетке, что будет в новом генплане и какая судьба ждет старые усадебные районы столицы? Sputnik поговорил с председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольгой Верамей.

Столицу расширят

По ее словам, Минск – одна из самых компактных европейских столиц с низким показателем обеспеченности городскими землями в расчете на одного жителя – 21 квадратный метр. А градостроительная политика установлена в соответствии с мировыми тенденциями развития городов и с учетом социально-экономических особенностей белорусской столицы.

Образ будущего Минска представлен в генеральном плане в чертежах (последняя редакция была в 2016 году – Sputnik). В современных динамично меняющихся социальных, экономических и технологических условиях план актуализируется раз в 6-7 лет. Сейчас ведутся подготовительные работы по внесению изменений в новый генплан.

"В центре внимания руководства страны и города – выход Минска за пределы городской черты с большим объемом жилищно-гражданского строительства, развития городов-спутников столицы и активное формирование Минской агломерации", – поясняет Ольга Верамей.

Главный архитектор акцентирует внимание, что в XXI веке образ Минска в концептуальных моделях прошел путь от "моноцентрического" к "полицентрическому" городу с увеличением плотности застройки на периферии города. В планируемом сегодня генплане, по мнению специалиста, найдут место современные ценности городского комфорта: жилье, работа, объекты обслуживания и досуга в 15-20-минутной пешей или велосипедной доступности. "Будут изучены социальные приоритеты и ожидания будущего, а также отечественный и зарубежный опыт развития мегаполисов и формируемых ими агломераций", – говорит она.

Сколько в Минске осталось "квадратов"?

Постоянная задача градостроителей – обеспечивать жителей Минска собственными домами и квартирами. К концу 2021-го площадь жилого фонда столицы должна увеличится до 45,3 млн квадратных метров, а к концу 2031-го – до 52,3 млн "квадратов". На этом, констатирует Верамей, свободные земельные участки для строительства многоквартирного жилья могут закончиться. К расчетному сроку на одного жителя придется в среднем 26 квадратных метров жилья (сейчас, напомним, около 21).

"С учетом необходимости переноса части жилищного строительства в города-спутники будет происходить поэтапное снижение среднегодовых объемов нового жилищного строительства на территории города до 600 тысяч "квадратов", – объясняет она.

Как утверждает главный архитектор, значительное число минчан хотят проживать в усадебных домах. Однако размещение в столице усадебной застройки является экономически затратной процедурой, поскольку при освоении 10 гектаров жилых территорий могут быть расселены до 360-380 жителей, в то время как на этой же площади в многоквартирных домах – порядка 2800-3000 минчан.

"Целесообразно продолжить усадебное строительство на землях Минского района, где уже сегодня каждый второй квадратный метр жилой площади квартир (домов) принадлежит минчанам", – констатирует Верамей.

Потенциал развития этого рынка на существующих жилых усадебных застройках оценивается возможностью дополнительного расселения более 100 тысяч человек.

Крупные стройки

В Минске много инвестиционных проектов по жилищному строительству. Наиболее масштабные – комплексы "Минск-Мир", "Маяк Минска", кварталы в границах улицы Филимонова – проспекта Независимости – улицы Макаенка, в границах проспекта Машерова – улицы Тимирязева – улицы Грибоедова – улицы Репина, в границах проспекта Независимости – проспекта Машерова – улицы Красной – улицы Киселева, а также жилые районы Каменная Горка, Домбровка, Брилевичи, Лебяжий, Лошица, Михалово, территория бывшей деревни Сухарево и другие в границах магистральной улицы непрерывного движения. Сейчас там возводится жилье.

Улично-дорожную сеть усовершенствуют

Ольга Верамей отметила, что за последние десятилетия в столице улучшилась экологическая ситуация за счет сокращения объемов выбросов от промышленных предприятий и автомобилей. Тем не менее, для того чтобы вредных газов становилось меньше, нужно улучшать условия пропуска автомобильных потоков по улично-дорожной сети города. По словам председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, в приоритете – развитие системы общественного транспорта и ограничение движения легковых автомобилей в центральной зоне столицы.

"Рационально введение режима платной парковки на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях, а также увеличение в структуре автомобильного парка города автомобилей с двигателями экологических стандартов Евро 4/5", – подчеркивает Верамей.

Осмоловку оставят, некоторые кварталы снесут

Реконструкция усадебных территорий жилых кварталов Грушевки и в районе улиц Червякова – Орловская идет постепенно в соответствии с детальными планами этих территорий, говорит специалист.

В ближайшее время сноса частного сектора стоит ожидать жителям шести кварталов: в границах проспекта Дзержинского – улицы Окрестина – Пермская; улицы Гусовского – переулка Одоевского – переулка Снежный; улиц Аэродромная – Авакяна – Сенницкая – переулка Нефтяной; улиц Стасова – Землемерная – Фанипольская; улиц Орловская – Нововиленская – Щедрина – Гая; улиц Гало – Лукьяновича – Литературная – переулка Поселковый. Сейчас оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирных домов на этих территориях.

Что касается известного Осмоловки, то ее оставят. И это несмотря на то, что за годы эксплуатации дома здесь сильно обветшали, накопились проблемы с фундаментами, крышами, междуэтажными перекрытиями (зачастую – деревянными).

"Около 30 процентов жилфонда Осмоловки возведено из шлакобетонных блоков, являющихся недолговечным строительным материалом, с низкой несущей способностью. Несколько домов были признаны аварийными, а жильцов расселили. Почти половина жилых домов Осмоловки не соответствует действующим нормативам по обеспечению противопожарных разрывов между зданиями", – резюмирует она.

По словам Ольги Верамей, несколько лет назад здешним кварталам придали статус историко-культурной ценности: они расположены в общественной зоне городского центра и предназначены для преимущественного размещения объектов международного, национального и регионального значения.