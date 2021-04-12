Должна почти тысячу. «Гродноводоканал» судится с 89-летней пенсионеркой из-за недоплаты за ремонт трубы

Источник материала: Tut.by

За ремонт водопровода 89-летняя гродненка Мария Кивер получила от «Гродноводоканала» счет на 1877 рублей. Женщина отдала все свои сбережения, но не смогла его полностью оплатить. Сейчас это дело разбирают в суде Октябрьского района. Водоканал требует погасить долг. Защитник пенсионерки считает, что договор заключили с нарушениями, и рассчитывает снизить сумму. На данный момент Мария Кивер должна за ремонт 977 рублей. Историю рассказывает портал Hrodna.life.



Фото: Hrodna.life

Мария Игнатьевна живет одна в доме в 4-м Дальнем переулке, что в микрорайоне частной застройки, которую называют Палестиной. Муж Алексей умер семь лет назад, детей у них не было. Женщина — инвалид второй группы, ветеран труда, 23 года работала на обувной фабрике

В 2019 году на улице прорвало трубу — на проезжей части появилась вода, которая подтапливала участок соседа пенсионерки. Тот обратился в «Гродноводоканал». Выяснилось, что протекает труба, которая ведет к дому Марии Игнатьевны. Денег на дорогой ремонт у пенсионерки не нашлось, и рабочие просто перекрыли воду. Женщина говорит, что ей предложили ходить за водой на колонку на соседней улице.

— Сем месяцаў была ў хаце без вады. Ой, сколько я ўплакала. Ні памыцца, ні напіцца — нічога. Вазьму бутылачку і іду кіламетр. Прынясу, суп звару. Я ж вядро не дацягну з гэтай палкай, — сетует бабушка.

Колонка сначала была сломана, после обращения в прокуратуру ее починили. До этого воду из Коробчиц бабушке привозила племянница Наталья.

С просьбой восстановить водоснабжение 89-летняя гродненка обращалась в прокуратуру, горисполком, ЖКХ и в Администрацию президента. Во всех ответах чиновники пояснили, что ремонтировать трубу по закону женщина должна за свой счет.

— Труба пацякла не ў мяне, а ў праезнай часці, чаму я далжна атвечаць за гэта? Тут жа аўтобус ходзіць, фуры гружоныя, зямля асела, — недоумевает Мария Игнатьевна. И рассуждает, что исправно платит за воду, а значит, и за работу водоканала.

— Пазваніла інжэнеру, гавару: скока вы будзеце нада мной іздевацца без вады? А он сказал: пішыце заяўлене. І вот яны тады прыехалі ўжо, правялі, пусцілі воду.





Ремонт рабочие водоканала делали в мае 2020 года. По словам Марии Кивер, она понимала, что это обойдется дорого, но не знала точную сумму. Рассчитывала, что сможет оплатить половину, потому что ей положена скидка за коммунальные. Но сумму в итоге выставили большую. Ремонт затянул 1877 рублей.

— Я ж не віжу нічога, што яны там напісалі. Два гады адвучылася — у дзярэўні была школа, первые і вторые класы. А патом нада было пяць кілометраў хадзіць пяшком, дзе ж я магла хадзіць. Шэсцера дзяцей было ў хаце, якое там абразаване, — объясняет пожилая женщина.

По словам пенсионерки, это не первая авария. В 2001 муж менял трубы. В 2015 году водопровод опять потек, тогда его просто перевязали.

Осенью 2020 года Мария Игнатьевна оплатила часть долга — 900 рублей. Решила отдать все свои сбережения, которые копила на похороны. С пенсии на оплату ремонта удавалось откладывать по 10−20 рублей.

— Пенсія мая 400 рублей. Заплачу за услуги, накупляю лекарства і еле дажыву. Другі раз дажэ не астаецца 200 рублей на еду. За камунальныя 118, на лекарства — да 100 рублей. Ад даўленя таблеткі, ад сэрца, ад печані. А ногі…

Водоканал: нет механизма, чтобы списать этот долг

— Авария в 2019 году случилась на участке, который ведет от центрального водопровода к частному дому. По белорусским законам содержать и ремонтировать такие врезки должен сам потребитель. Водоканал отвечает за центральную сеть, пояснил Hrodna.life главный инженер предприятия Олег Сакович.

Сотрудники «Гродноводоканала» со своей стороны пытались найти выход. Предлагали сделать рассрочку на год, хотя по правилам ее дают на срок от трех до шести месяцев, не выставляли пеню.

— Мы же понимаем ее ситуацию, готовы идти навстречу. Хотели привезти во двор бочку с водой, когда перекрыли задвижку. Но она отказалась, — говорят на предприятии. Воду отключили, в том числе чтобы избежать утечки, которую тоже пришлось бы оплачивать бабушке.

— Нет такого механизма, чтобы списать этот долг, — объясняет Олег Сакович. — Для организации это просроченная дебиторская задолженность. От нас требуют таких задолженностей не допускать. Если не принимать никаких мер — тоже будут вопросы. От этого зависят зарплаты и премии. В конечном итоге материальная ответственность ляжет на наших работников.





«Гродноводоканал» направил в адрес Марии Кивер претензию. Не получив оплаты, вынужден был подать в суд.

— Никаких нарушений с нашей стороны я не вижу. Было заявление, договор подписан, работы мы выполнили. Ничего лишнего не приписывали, цены не завышали, — говорит Олег Сакович.

Что вошло в счет на 1877 рублей

Сумма, указанная в договоре, складывается из стоимости материалов и выполненных работ. Работники «Гродноводоканала» заменили ветхую трубу, установили на врезке колодец, восстановили разрушенный во время ремонта асфальт. Также в эту сумму вошли транспортные расходы и оплата разрешения горисполкома на проведение земляных работ.

Юрист: цена в договоре завышена

Председатель Общества защиты прав потребителей «Ревизор» Олег Калинков считает, что «Гродноводоканал» во время ремонта нарушил права потребителя. Специалист представляет в суде интересы пенсионерки. По его мнению, сумма в договоре выставлена необоснованно, поскольку стороны не нашли согласия по цене. Об этом, в частности, говорит то, что на многих документах, в том числе на первой странице договора (где указана сумма), нет подписи Марии Игнатьевны.

Калинков отмечает, что первоначальная смета была составлена на меньшую сумму — 1503 рубля. Затем в договор добавили расходы на восстановление асфальта. В таких случаях, по закону, потребителя должны были предупредить письменно об увеличении стоимости.

В некоторых работах, по мнению юриста, не было необходимости. Например, можно было не вывозить грунт с участка.

— Водоканал не думал о том, как сэкономить деньги для бабушки, как сделать так, чтобы избежать дополнительных расходов. Ей на доступном уровне не объяснили, что именно будут делать, какие для этого нужны материалы и во сколько это ей обойдется, — говорит юрист.

Олег Калинков подал встречный иск к «Гродноводоканалу», в котором просит суд уменьшить сумму долга и выплатить пенсионерке моральную компенсацию.





Представители «Гродноводоканала» в суде не согласились с претензиями. Пояснили, что старались делать ремонт экономно, устно разъясняли пенсионерке виды и порядок работ. О цене, по их словам, сообщили заранее, но женщина несколько раз меняла решение. Сначала не хотела оплачивать, потом согласилась, а после ремонта опять отказалась.

Чем может помочь государство

В трудных жизненных ситуациях пенсионеры имеют право на материальную помощь, пояснила заведующая отделением адресной социальной помощи и поддержки Центра социального обслуживания населения Октябрьского района Татьяна Адаменя. Выплату могут сделать не чаще одного раза в год. По законодательству она не должна превышать один бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (262 рубля 87 копеек). В исключительных случаях — до трех бюджетов.





Чтобы получить помощь, надо написать заявление в Центр социального обслуживания населения и обосновать, почему возникла необходимость, приложить документы. Принимать решение будет специальная комиссия. Деньги выделяют из Фонда социальной защиты населения при наличии средств.

— Для нас в первую очередь имеет значение, одинокий ли человек, есть ли у него инвалидность, — говорит Татьяна Адаменя.





По ее словам, у Марии Игнатьевны есть основания обратиться за помощью, даже если суд вынесет решение в ее пользу.