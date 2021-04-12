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Врача-невролога Руслана Бадамшина уволили - в день выхода из СИЗО он пришел на работу позже
12.04.2021 20:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Врача функциональной диагностики Руслана Бадамшина уволили из РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Причиной для увольнения послужило то, что 8 апреля после выхода из СИЗО доктор пришел на работу на два часа позже.
Как рассказал доктор TUT.BY, 8 апреля он вышел из СИЗО в Жодино после 15-ти суток административного ареста в 7.30. В этот же день в 12.00 он был на работе.
— Администрация собрала собрание, я предоставил объяснения, где я был. В пятницу принес документы из суда, счета из ЦИПа. Вроде было все нормально. А сегодня, в понедельник, вдруг опять заседание. На нем меня ознакамливают с протоколом, что я отказался подробно пояснить, почему я в четверг вышел на работу в 12.00. Я в протоколе написал, что информация указана не верно и я не отказываюсь. В течение часа принес в администрацию более подробную докладную, почему 8 апреля вышел позже на работу. Но к этому времени уже был готов приказ о моем увольнении.
Руслан Бадамшин считает свое увольнение незаконным и собирается подавать в суд.
Пытались вступиться за доктора и его коллеги, но результата это не дало.
(Дополняется)
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Руслан Бадамшин считает свое увольнение незаконным и собирается подавать в суд.
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