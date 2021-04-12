Ушел в школу и пропал. В Гомеле ищут 10-летнего мальчика

Источник материала: Tut.by

В Гомеле ищут 10-летнего Кирилла Дорошко, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».



Фото: Поисково-спасательный отряд «Симуран»

Кирилл ушел в понедельник в час дня из дома в школу, но там так и не появился. Парня ищут, но пока безрезультатно.

Был одет в серую шапку с изображением человека-паука, темно-синие брюки, синюю куртку, серые кроссовки, при себе имел голубой рюкзак камуфляжной расцветки.

Особые приметы: на подбородке небольшой шрам.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего школьника, просьба сообщить по телефонам: +375 29 232 11 11 или 102.