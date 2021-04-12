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Ушел в школу и пропал. В Гомеле ищут 10-летнего мальчика
12.04.2021 20:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле ищут 10-летнего Кирилла Дорошко,
Кирилл ушел в понедельник в час дня из дома в школу, но там так и не появился. Парня ищут, но пока безрезультатно.
Был одет в серую шапку с изображением человека-паука, темно-синие брюки, синюю куртку, серые кроссовки, при себе имел голубой рюкзак камуфляжной расцветки.
Особые приметы: на подбородке небольшой шрам.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего школьника, просьба сообщить по телефонам: +375 29 232 11 11 или 102.
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Кирилл ушел в понедельник в час дня из дома в школу, но там так и не появился.
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