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Ушел в школу и пропал. В Гомеле ищут 10-летнего мальчика

12.04.2021 20:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле ищут 10-летнего Кирилла Дорошко, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран».


Фото: Поисково-спасательный отряд «Симуран»

Кирилл ушел в понедельник в час дня из дома в школу, но там так и не появился. Парня ищут, но пока безрезультатно.

Был одет в серую шапку с изображением человека-паука, темно-синие брюки, синюю куртку, серые кроссовки, при себе имел голубой рюкзак камуфляжной расцветки.

Особые приметы: на подбородке небольшой шрам.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего школьника, просьба сообщить по телефонам: +375 29 232 11 11 или 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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Кирилл ушел в понедельник в час дня из дома в школу, но там так и не появился.
 
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