ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бронзовый бюст Юрия Гагарина открыли в д. Томашовка

12.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Скульптуру Юрия Гагарина сегодня установили в единственном в Беларуси музее космонавтики (на малой родине первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука) - в местной школе Томашовки. В одном из залов обустроили гагаринский уголок, который рассказывает о жизни и подвиге первого космонавта. 

Бронзовый бюст Гагарина - подарок российской стороны. Его изготовил известный скульптор Алексей Леонов. Между Брестским районом и Звездным городком России  налажено тесное сотрудничество. Благодаря ему музей пополняется уникальными экспонатами. В День космонавтики здесь символично провели запуск моделей ракет. 

Валерия Нехань, ученица СШ д. Томашовка: "Каждое 12 апреля в нашей школе - это очень интересный праздник. У нас проводятся и экскурсии интересные, и новые экспонаты появляются, это все очень увлекательно. Я очень рада и горжусь этим, что в нашей школе будет бюст не только П. Климука, но и Юрия Гагарина".

Евгений Григорьев, директор СШ д. Томашовка: "Мы надеемся в сотрудничестве с музеем Гагарина, расположенным в Звездном городке, организовать долговременную экспозицию их экспонатов, связанных с освоением космоса. Это все оригинальные, аутентичные экспонаты, которые, я надеюсь, приедут к нам достаточно надолго, чтобы жители Бреста и Брестского района и других районов посетили и увидели эту экспозицию".

Музей космонавтики в Брестском районе создан более 40 лет назад. Сейчас там обустроено 4 экспозиционных зала, насчитывается полторы тысячи экспонатов. Ежегодно музей принимает более 3 тысяч посетителей.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скульптуру Юрия Гагарина сегодня установили в единственном в Беларуси музее космонавтики (на малой родине первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя...
 
Новости дня
Новости общества
 
Литовская сторона приняла предложение о возобновлении работы пунктов пропуска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by