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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бронзовый бюст Юрия Гагарина открыли в д. Томашовка Скульптуру Юрия Гагарина сегодня установили в единственном в Беларуси музее космонавтики (на малой родине первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя...

Скульптуру Юрия Гагарина сегодня установили в единственном в Беларуси музее космонавтики (на малой родине первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука) - в местной школе Томашовки. В одном из залов обустроили гагаринский уголок, который рассказывает о жизни и подвиге первого космонавта.Бронзовый бюст Гагарина - подарок российской стороны. Его изготовил известный скульптор Алексей Леонов. Между Брестским районом и Звездным городком России налажено тесное сотрудничество. Благодаря ему музей пополняется уникальными экспонатами. В День космонавтики здесь символично провели запуск моделей ракет.Музей космонавтики в Брестском районе создан более 40 лет назад. Сейчас там обустроено 4 экспозиционных зала, насчитывается полторы тысячи экспонатов. Ежегодно музей принимает более 3 тысяч посетителей.