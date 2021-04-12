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Бронзовый бюст Юрия Гагарина открыли в д. Томашовка
12.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСкульптуру Юрия Гагарина сегодня установили в единственном в Беларуси музее космонавтики (на малой родине первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука) - в местной школе Томашовки. В одном из залов обустроили гагаринский уголок, который рассказывает о жизни и подвиге первого космонавта.
Бронзовый бюст Гагарина - подарок российской стороны. Его изготовил известный скульптор Алексей Леонов. Между Брестским районом и Звездным городком России налажено тесное сотрудничество. Благодаря ему музей пополняется уникальными экспонатами. В День космонавтики здесь символично провели запуск моделей ракет.
Валерия Нехань, ученица СШ д. Томашовка: "Каждое 12 апреля в нашей школе - это очень интересный праздник. У нас проводятся и экскурсии интересные, и новые экспонаты появляются, это все очень увлекательно. Я очень рада и горжусь этим, что в нашей школе будет бюст не только П. Климука, но и Юрия Гагарина".
Евгений Григорьев, директор СШ д. Томашовка: "Мы надеемся в сотрудничестве с музеем Гагарина, расположенным в Звездном городке, организовать долговременную экспозицию их экспонатов, связанных с освоением космоса. Это все оригинальные, аутентичные экспонаты, которые, я надеюсь, приедут к нам достаточно надолго, чтобы жители Бреста и Брестского района и других районов посетили и увидели эту экспозицию".
Музей космонавтики в Брестском районе создан более 40 лет назад. Сейчас там обустроено 4 экспозиционных зала, насчитывается полторы тысячи экспонатов. Ежегодно музей принимает более 3 тысяч посетителей.
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Скульптуру Юрия Гагарина сегодня установили в единственном в Беларуси музее космонавтики (на малой родине первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя...
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