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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литовская сторона приняла предложение о возобновлении работы пунктов пропуска С сегодняшнего дня на белорусско-литовской границе к работающим пунктам прибавятся еще три. В них будут действовать определенные ограничения. В пункте пропуска...

С сегодняшнего дня на белорусско-литовской границе к работающим пунктам прибавятся еще три. В них будут действовать определенные ограничения. В пункте пропуска "Видзы" разрешен проезд порожним грузовикам, а также пассажирским авто с восемью пассажирами. В "Лоше" те же условия, за исключением большегрузов. В пункте "Лынтупы" проезд только для грузовиков с крупногабаритными или тяжелыми грузами. Напомним, на протяжении нескольких недель на границе с Литвой наблюдались трудности для пересечения фур.