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Литовская сторона приняла предложение о возобновлении работы пунктов пропуска
12.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС сегодняшнего дня на белорусско-литовской границе к работающим пунктам прибавятся еще три. В них будут действовать определенные ограничения. В пункте пропуска "Видзы" разрешен проезд порожним грузовикам, а также пассажирским авто с восемью пассажирами. В "Лоше" те же условия, за исключением большегрузов. В пункте "Лынтупы" проезд только для грузовиков с крупногабаритными или тяжелыми грузами. Напомним, на протяжении нескольких недель на границе с Литвой наблюдались трудности для пересечения фур.
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С сегодняшнего дня на белорусско-литовской границе к работающим пунктам прибавятся еще три. В них будут действовать определенные ограничения. В пункте пропуска...
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