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В Беларуси начинает вещание телеканал "Победа"

12.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С сегодняшнего дня в Беларуси начинает вещание телеканал "Победа" - ресурс о правдивой и объективной информации о Великой Отечественной войне. Масштабный проект российского производства,  созданный к 75-летию Победы. В эфире телепрограммы классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов. Вещать телеканал будет на частоте Euronews, у которого истек срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории страны.
 
 
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С сегодняшнего дня в Беларуси начинает вещание телеканал "Победа" - ресурс о правдивой и объективной информации о Великой Отечественной войне. Масштабный проект...
 
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