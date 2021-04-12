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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси начинает вещание телеканал "Победа" С сегодняшнего дня в Беларуси начинает вещание телеканал "Победа" - ресурс о правдивой и объективной информации о Великой Отечественной войне. Масштабный проект...

С сегодняшнего дня в Беларуси начинает вещание телеканал "Победа" - ресурс о правдивой и объективной информации о Великой Отечественной войне. Масштабный проект российского производства, созданный к 75-летию Победы. В эфире телепрограммы классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов. Вещать телеканал будет на частоте Euronews, у которого истек срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории страны.