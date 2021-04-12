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В честь Дня космонавтики агентство RT публикует уникальные кадры
12.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа них первый космонавт Юрий Гагарин поздравляет мир с первой годовщиной полета в космос. Архивные черно-белые кадры при помощи технологий удалось отреставрировать и раскрасить. Теперь видео выглядит так, будто было сделано едва ли не вчера.
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На них первый космонавт Юрий Гагарин поздравляет мир с первой годовщиной полета в космос. Архивные черно-белые кадры при помощи технологий удалось...
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