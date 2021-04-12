Встречу с ветеранами Байконура и родственниками Юрия Гагарина организовал Дом Москвы в Минске

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Ровно 60 лет назад в мировой истории произошло исключительное событие. 12 апреля космический корабль "Восток-1" с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту впервые вышел в космическое пространство. Ракета стартовала с космодрома Байконур. Встречу с ветеранами Байконура, которые живут в белорусской столице, и с родственниками Юрия Гагарина организовал Дом Москвы в Минске накануне праздничной даты. Среди очевидцев того исторического события и инженер-испытатель Игорь Дисман. Он принимал участие в запуске первого человека в космос.



Мероприятие ко Дню космонавтики дополнила фотоэкспозиция с родины Юрия Гагарина, которую презентовала его племянница, заведующая мемориальным музеем космонавта. Вторая его родственница - наша землячка, которая проживает в Минске, Наталья Гагарина делилась воспоминаниями о своем знаменитом дяде. Среди приглашенных гостей минские школьники.