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В Минске судят женщину, которая убила мужа из-за куска пиццы

12.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске начались слушания по делу об убийстве. На скамье подсудимых 30-летняя жительница столицы. Ее обвиняют в убийстве мужа. А причиной стал кусок пиццы. Установлено, что отношения между супругами были напряженными последние несколько лет, но разводиться они не спешили, поскольку стояли в очереди на строительство квартиры как многодетная семья. Трагедия произошла 31 декабря 2020 года. Пара в очередной раз разругалась, но отмечать Новый год решили вместе. При этом в гости пригласили бездомного знакомого, который иногда ночевал у них. Очередной конфликт вспыхнул, когда супруг решил съесть кусок пиццы до начала празднования. Слово за слово, и женщина ударила своего мужа ножом в грудь. Рана оказалась смертельной. За убийство обвиняемой грозит до 15 лет тюрьмы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске начались слушания по делу об убийстве. На скамье подсудимых 30-летняя жительница столицы. Ее обвиняют в убийстве мужа. А причиной стал кусок пиццы....
 
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