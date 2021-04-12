В Минске судят женщину, которая убила мужа из-за куска пиццы

Источник материала: БT

В Минске начались слушания по делу об убийстве. На скамье подсудимых 30-летняя жительница столицы. Ее обвиняют в убийстве мужа. А причиной стал кусок пиццы. Установлено, что отношения между супругами были напряженными последние несколько лет, но разводиться они не спешили, поскольку стояли в очереди на строительство квартиры как многодетная семья. Трагедия произошла 31 декабря 2020 года. Пара в очередной раз разругалась, но отмечать Новый год решили вместе. При этом в гости пригласили бездомного знакомого, который иногда ночевал у них. Очередной конфликт вспыхнул, когда супруг решил съесть кусок пиццы до начала празднования. Слово за слово, и женщина ударила своего мужа ножом в грудь. Рана оказалась смертельной. За убийство обвиняемой грозит до 15 лет тюрьмы.