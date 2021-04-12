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В мире отмечают День космонавтики

12.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. К знаковой дате впервые в открытом доступе оказались документы из архивов о подготовке к первым полетам на орбиту, а также информация о том, чем занимались первые советские космонавты до вступления в отряд. Впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых зачетка первого космонавта. Из нее следует, что на хорошо, а не отлично, он знал высшую математику, английский и физику.

Сегодня поздравления летят и с околоземной орбиты. Видеопоздравление отправил экипаж МКС, который возглавляет наш земляк Олег Новицкий. Он в третий раз в рамках научной миссии отправился на МКС. Перед самым стартом с Байканура  летчик-испытатель отправил послание всем белорусам с  60-летием первого полета человека в космос.

 
 
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Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. К знаковой дате впервые в открытом доступе оказались документы из архивов о...
 
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