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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мире отмечают День космонавтики Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. К знаковой дате впервые в открытом доступе оказались документы из архивов о...

Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. К знаковой дате впервые в открытом доступе оказались документы из архивов о подготовке к первым полетам на орбиту, а также информация о том, чем занимались первые советские космонавты до вступления в отряд. Впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых зачетка первого космонавта. Из нее следует, что на хорошо, а не отлично, он знал высшую математику, английский и физику.Сегодня поздравления летят и с околоземной орбиты. Видеопоздравление отправил экипаж МКС, который возглавляет наш земляк Олег Новицкий. Он в третий раз в рамках научной миссии отправился на МКС. Перед самым стартом с Байканура летчик-испытатель отправил послание всем белорусам с 60-летием первого полета человека в космос.