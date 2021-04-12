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60 лет назад Юрий Гагарин совершил легендарный выход в космическое пространство
12.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрорыв человечества. Первая и удачная попытка покорения внеземного пространства.
12 апреля 60 лет назад с космодрома Байконур корабль "Восток-1" с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту совершил выход в космическое пространство. Сенсационная новость - человек в космосе - разлетелась по всем радиостанциям. Дорогу к звездам прокладывали и наши соотечественники: Петр Климук, кстати, коллега Гагарина, Владимир Коваленок. И продолжает наш современник Олег Новицкий.
Сейчас он как раз находится на МКС, возглавляет 65-ю экспедицию, посвященную юбилейной годовщине полета Гагарина. О Беларуси космической – Светлана Чернова.
60 лет назад состоялся первый полет человека в космос
Внеземными просторами Миша Кулик интересуется уже 11 лет. Их класс в столичной 2-й гимназии особенный - космический. Изучают устройства летательных аппаратов, знакомятся с нюансами полета и встречаются с теми, кто сверху наблюдал за нашей планетой. Космонавт Олег Новицкий для школьников кумир. О нем знают не по материалам в интернете, а из личных бесед.
Михаил Кулик, учащийся гимназии № 2 г. Минска: "В 5-м классе он к нам приходил и совсем недавно тоже была встреча. В принципе к нам в гимназию приходили часто космонавты, поэтому опыт был. Нам будет записано поздравление на выпускной из космоса, поэтому мы Олегу Викторовичу желаем удачи, чтобы все получилось, чтобы все прошло хорошо".
Елена Гришанова, преподаватель гимназии № 2 г. Минска: "Это наш частый гость, мы были приглашены в Звездный городок, наш класс ездил туда. Как раз в то время Олег Новицкий готовился ко второму полету в космос. Мы присутствовали, когда он сдавал этот экзамен".
Олег Новицкий возглавил 65-ю экспедицию на МКС
Олег Новицкий, летчик-космонавт: "В обязанности командира экипажа прежде всего входит обеспечение безопасности членов экипажа, обеспечение постоянной готовности корабля как в рабочем состоянии, так и состояния корабля-спасателя, когда он уже будет пристыкован к борту станции и, конечно, выполнение программ полета. А также руководство действиями экипажа во всех расчетных и внештатных ситуациях, даже нерасчетных, основанных на своей подготовке, своих знаниях. Естественно, эта вся работа выполняется только в коллективе".
Беларусь отмечает День космонавтикиТретий полет символично в канун 60-й годовщины покорения внеземного пространства. Прорыв человечества совершил Юрий Гагарин. Просторы пятого океана исследовали и наши земляки. Петр Климук, кстати, коллега Гагарина, Владимир Коваленок - имена, которыми гордимся. В этом же списке Олег Новицкий. Каждый старт нашего космонавта не обходится без маминой поддержки.
Валентина Новицкая, мама Олега Новицкого: "Переживаю, конечно, очень, очень, но я надеюсь на знания, которые получает сын при подготовке, на его физическую подготовку и на подготовку в целом космическую. Внутренняя есть уверенность, что все должно пройти штатно, весь полет должен пройти штатно. Моя задача - пожелать ему благословения божьего, моя поддержка, как мамы, мамина молитва очень сильная".
Беларусь - космическая державаВ целом о заслугах наших в космосе есть что сказать. Белорусский космический аппарат обеспечивает необходимой информацией 11 министерств и 20 организаций в нашей стране, делает снимки для зарубежного рынка.
Второй спутник - телекоммуникационный "Белинтерсат-1" - предоставляет услуги связи для всего восточного полушария. И, к слову, 8 космических аппаратов на орбите летают с белорусской оптикой. Нам есть чем гордиться. Беларусь с достоинством носит звение космической державы уже 9 лет.
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Прорыв человечества. Первая и удачная попытка покорения внеземного пространства. 12 апреля 60 лет назад с космодрома Байконур корабль "Восток-1" с советским...
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