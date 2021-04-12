ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Волна протестов в США

12.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новая волна расовых беспорядков в США. Протесты в городе Бруклин-Сентер вспыхнули после инцидента - сотрудник полиции застрелил афроамериканца. Известно, что убитый находился в розыске. Около полутысячи возмущенных местных жителей собрались у здания полицейского управления. Правоохранители толпу разогнали с помощью слезоточивого газа. А в Портленде протестующие подожгли здание иммиграционной службы. Правоохранители применили перцовые шарики.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая волна расовых беспорядков в США. Протесты в городе Бруклин-Сентер вспыхнули после инцидента - сотрудник полиции застрелил афроамериканца. Известно, что...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинске и Бресте по улицам ползали змеи. Что это было?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by