Волна протестов в США

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Новая волна расовых беспорядков в США. Протесты в городе Бруклин-Сентер вспыхнули после инцидента - сотрудник полиции застрелил афроамериканца. Известно, что убитый находился в розыске. Около полутысячи возмущенных местных жителей собрались у здания полицейского управления. Правоохранители толпу разогнали с помощью слезоточивого газа. А в Портленде протестующие подожгли здание иммиграционной службы. Правоохранители применили перцовые шарики.