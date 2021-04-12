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Волна протестов в США
12.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новая волна расовых беспорядков в США. Протесты в городе Бруклин-Сентер вспыхнули после инцидента - сотрудник полиции застрелил афроамериканца. Известно, что убитый находился в розыске. Около полутысячи возмущенных местных жителей собрались у здания полицейского управления. Правоохранители толпу разогнали с помощью слезоточивого газа. А в Портленде протестующие подожгли здание иммиграционной службы. Правоохранители применили перцовые шарики.
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Новая волна расовых беспорядков в США. Протесты в городе Бруклин-Сентер вспыхнули после инцидента - сотрудник полиции застрелил афроамериканца. Известно, что...
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