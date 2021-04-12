Euronews прокомментировал прекращение вещания в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Белорусская сторона не проинформировала Euronews о прекращении вещания в стране. Об этом говорится в заявлении телеканала, размещенном на его официальном сайте.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Erik Mclean / Unsplash

— Мы глубоко сожалеем о принятом властями Беларуси решении приостановить с 12 апреля 2021 года вещание телеканала Euronews на территории этой страны. Нас не уведомили ни об этом решении, ни о его причинах — о нем мы, как и наши зрители, узнали в понедельник утром из СМИ.

Телеканал отмечает, что признан во всем мире как независимое средство массовой информации и представляет новости, основанные на беспристрастности, чтобы дать людям возможность формировать собственное мнение, предлагая разные точки зрения.

— Euronews дорожит свободой слова и сделает все возможное для того, чтобы его аудитория в Беларуси очень скоро снова получила доступ к телевизионной версии канала с его отличительными чертами объективной и качественной журналистики.

О том, что в Беларуси прекращено вещание Euronews, стало известно 12 апреля. Как пояснили в ведомстве, МАРТ выявил у телеканала нарушения законодательства Беларуси о рекламе — она демонстрировалась на английском, тогда как по закону должна идти на русском или белорусском. К тому же у канала истек срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь. Новое пока не выдали из-за выявленных нарушений.