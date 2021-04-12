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Euronews прокомментировал прекращение вещания в Беларуси
13.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская сторона не проинформировала Euronews о прекращении вещания в стране. Об этом говорится
— Мы глубоко сожалеем о принятом властями Беларуси решении приостановить с 12 апреля 2021 года вещание телеканала Euronews на территории этой страны. Нас не уведомили ни об этом решении, ни о его причинах — о нем мы, как и наши зрители, узнали в понедельник утром из СМИ.
Телеканал отмечает, что признан во всем мире как независимое средство массовой информации и представляет новости, основанные на беспристрастности, чтобы дать людям возможность формировать собственное мнение, предлагая разные точки зрения.
— Euronews дорожит свободой слова и сделает все возможное для того, чтобы его аудитория в Беларуси очень скоро снова получила доступ к телевизионной версии канала с его отличительными чертами объективной и качественной журналистики.
О том, что в Беларуси
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«Нас не уведомили ни об этом решении, ни о его причинах - о нем мы, как и наши зрители, узнали в понедельник утром из СМИ», - отмечается в заявлении телеканала.
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