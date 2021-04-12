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Румас включен в набсовет Россельхозбанка
13.04.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сергей Румас стал членом наблюдательного совета Россельхозбанка, сообщается на
Там фамилия экс-премьера представлена наряду с другими членами совета как «представитель Российской Федерации».
Возможно, это связано с тем, что РСХБ принадлежит государству. Таким образом, члены набсовета должны отстаивать интересы РФ как основного акционера,
«Я сотрудничал с Россельхозбанком еще со времен работы в Белагропромбанке и буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России», - комментировал ранее Румас вхождение в набсовет РСХБ.
История вопроса
В июне 2020 года он ушел с поста премьер-министра. По словам Александра Лукашенко, Румас захотел уйти в бизнес и зарабатывать деньги. В последние три месяца имя Сергея Румаса часто упоминается в СМИ.
Друзей Румаса арестовали в феврале 2021-го (сам он тогда был в Лондоне и Казахстане), и они до сих пор находятся под стражей.
3 февраля некоторые телеграм-каналы
Перед арестами друзей белорусский экс-премьер пропал и не выходил на связь, позже из Лондона он
5 апреля в интернете
Однако 6 апреля он сам
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Сергей Румас стал членом наблюдательного совета Россельхозбанка, сообщается на сайте банка.
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