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Румас включен в набсовет Россельхозбанка

13.04.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сергей Румас стал членом наблюдательного совета Россельхозбанка, сообщается на сайте банка.

Там фамилия экс-премьера представлена наряду с другими членами совета как «представитель Российской Федерации».

Возможно, это связано с тем, что РСХБ принадлежит государству. Таким образом, члены набсовета должны отстаивать интересы РФ как основного акционера, пишет TUT.BY.

«Я сотрудничал с Россельхозбанком еще со времен работы в Белагропромбанке и буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России», - комментировал ранее Румас вхождение в набсовет РСХБ.

История вопроса

В июне 2020 года он ушел с поста премьер-министра. По словам Александра Лукашенко, Румас захотел уйти в бизнес и зарабатывать деньги. В последние три месяца имя Сергея Румаса часто упоминается в СМИ.

Друзей Румаса арестовали в феврале 2021-го (сам он тогда был в Лондоне и Казахстане), и они до сих пор находятся под стражей.

3 февраля некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас задержан. Позже информация не подтвердилась.

Перед арестами друзей белорусский экс-премьер пропал и не выходил на связь, позже из Лондона он писал: «Я жив, не пропал».

5 апреля в интернете появилась фотография человека, похожего на Сергея Румаса, в Киеве, и информация об обысках в его доме в Минске.

Однако 6 апреля он сам опроверг информацию о переезде в Украину, назвав визит в соседнюю страну рабочей поездкой. Румас подтвердил, что он прилетел в столицу Украины, но добавил, что это рабочая поездка, а не смена места жительства.

 
Теги: Минск
 
 
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Сергей Румас стал членом наблюдательного совета Россельхозбанка, сообщается на сайте банка.
 
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