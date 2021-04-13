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2,5 года «химии» запросил прокурор для учительницы из Иваново, которую обвиняют в клевете на милиционеров
13.04.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 апреля в Иваново началось рассмотрение уголовного дела учительницы местной школы Елены Пуцыкович, которая обвиняется в клевете на сотрудников милиции, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
По версии обвинения, Елена Николаевна в телеграм-чате делала репосты с клеветой в адрес старшего оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями Ивановского РОВД Александра Задорожного и начальника Дрогичинского РОВД Юрия Котыша. Потерпевшие заявили иски о компенсации морального вреда на 1500 рублей каждый.
Гособвинитель запросил для учительницы с 30-летним стажем два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Следующее заседание пройдет 14 апреля.
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2,5 года «химии» запросил прокурор для учительницы из Иваново, которую обвиняют в клевете на милиционеров
Потерпевшие заявили иски о компенсации морального вреда на 1500 рублей каждый.
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