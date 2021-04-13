2,5 года «химии» запросил прокурор для учительницы из Иваново, которую обвиняют в клевете на милиционеров

Источник материала: Tut.by

12 апреля в Иваново началось рассмотрение уголовного дела учительницы местной школы Елены Пуцыкович, которая обвиняется в клевете на сотрудников милиции, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По версии обвинения, Елена Николаевна в телеграм-чате делала репосты с клеветой в адрес старшего оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями Ивановского РОВД Александра Задорожного и начальника Дрогичинского РОВД Юрия Котыша. Потерпевшие заявили иски о компенсации морального вреда на 1500 рублей каждый.

Гособвинитель запросил для учительницы с 30-летним стажем два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Следующее заседание пройдет 14 апреля.