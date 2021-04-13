На Мирошниченко горела квартира, погиб человек

Источник материала: Tut.by

Вечером 12 апреля на Мирошниченко был пожар, погиб человек. Об этом сообщает МЧС Минска.

В понедельник, в 20.13, в МЧС сообщили о пожаре в доме по адресу Мирошниченко, 37. Загорелось имущество в комнате на площади 1,5 «квадрата». Погиб человек.

Причина пожара устанавливается.