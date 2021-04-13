|
На Мирошниченко горела квартира, погиб человек
13.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 12 апреля на Мирошниченко был пожар, погиб человек. Об этом
В понедельник, в 20.13, в МЧС сообщили о пожаре в доме по адресу Мирошниченко, 37. Загорелось имущество в комнате на площади 1,5 «квадрата». Погиб человек.
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 12 апреля на Мирошниченко был пожар, погиб человек. Об этом сообщает МЧС Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)