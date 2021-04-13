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В Новополоцке ищут 50-летнюю женщину: она была на даче - а потом пропала

13.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке ищут 50-летнюю Наталью Бондарчук — она была на даче, а потом пропала, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


12 апреля новополочанка Наталья Бондарчук была на даче в деревне Глинищи Полоцкого района. Около 11.40 она ушла оттуда в неизвестном направлении — и пропала.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы каштановые вьющиеся. Была одета в бирюзовую кофту, темные брюки.

Если вам что-либо известно о Наталье, звоните: +375 33 900−77−71, +375 33 666−60−33, +375 33 666−68−56 или 102.

 
 
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12 апреля новополочанка Наталья Бондарчук находилась на даче в деревне Глинищи Полоцкого района. Около 11.40 она ушла оттуда в неизвестном направлении - и пропала.
 
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