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В Новополоцке ищут 50-летнюю женщину: она была на даче - а потом пропала
13.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке ищут 50-летнюю Наталью Бондарчук — она была на даче, а потом пропала,
12 апреля новополочанка Наталья Бондарчук была на даче в деревне Глинищи Полоцкого района. Около 11.40 она ушла оттуда в неизвестном направлении — и пропала.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы каштановые вьющиеся. Была одета в бирюзовую кофту, темные брюки.
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12 апреля новополочанка Наталья Бондарчук находилась на даче в деревне Глинищи Полоцкого района. Около 11.40 она ушла оттуда в неизвестном направлении - и пропала.
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