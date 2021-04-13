В Пинске появятся арендные электросамокаты

Источник материала: Tut.by

В Пинск в этом году придет прокат электросамокатов, сообщает «Медиа-Полесье» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Предоставлено компанией Eleven, шерингом электросамокатов

Точная дата появления нового арендного транспорта неизвестна. Планируется, что это случится не раньше июня.

Зона использования самокатов будет более ограниченной, чем велосипедов. Это обусловлено конструкцией транспорта. Кататься разрешат по центральным улицам города, пешеходке. Условия пользования самокатами пока обсуждаются.

А пинские «Колобайки» тем временем открыли второй сезон. В системе аренды велосипедов появились изменения: чат для связи с техподдержкой, новые тарифы, измененная зона обслуживания. Количество велосипедов осталось прежним — около полутора сотен.