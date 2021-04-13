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Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью
13.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина ввела дополнительные ограничения на деятельность вблизи границы с Беларусью. Об этом
Ограничения вводятся «с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности». Они будут действовать на территории приграничных районов Ровенской области до 31 декабря этого года.
Введен запрет на:
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Ограничения вводятся «с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности».
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