Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

Украина ввела дополнительные запреты на деятельность вблизи границы с Беларусью, которые будут действовать до 31 декабря текущего года. Об этом сообщает Северное региональное управление Государственной пограничной службы в Facebook.

Украинская Госпогранслужба заявила, что временные ограничения в пределах Ровенской области вводятся с целью «усиления контроля за соблюдением погранрежима, предупреждение правонарушений и защиты нацбезопасности». Причина данных действий не указывается.

Теперь в приграничных зонах запрещается:

Движение по дорогам, ведущим к линии границы и не проходящим через пункты пропуска, которых нет в реестре, с 10 вечера до 6 утра. Исключение – техника и оборудование, задействованные в сельхозработах;

Стоянка на обочинах между госграницей и пунктом пропуска. Исключение составит ожидание очереди для пересечения границы и исправление технических неисправностей;

Любые работы в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров с 10 вечера до 6 утра. Исключение – сельхозработы;

Подвоз людей без документов (за этим должен следить водитель, начальник поезда и проводники вагонов);

Полеты легкомоторных самолетов, квадрокоптеров и прочих беспилотных аппаратов без предварительного уведомления погранслужбы (не менее чем за 24 часа);

Движение транспорта в объезд дорог, посадка и высадка людей, разгрузка или погрузка имущества между линией госграницы и пунктами пропуска;

Остановка поездов при въезде на таможенную территорию Украины от линии госграницы до железнодорожной станции «Сарны» и в обратном направлении. Исключение – пассажирские поезда;

Выход судов и плавсредств на водоемы, находящиеся в приграничном районе (включая водолазные работы).

Данные ограничительные меры будут действовать с сегодняшнего дня и до 31 декабря 2021 года.