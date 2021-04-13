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Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью
13.04.2021 10:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Украина ввела дополнительные запреты на деятельность вблизи границы с Беларусью, которые будут действовать до 31 декабря текущего года. Об этом
Украинская Госпогранслужба заявила, что временные ограничения в пределах Ровенской области вводятся с целью «усиления контроля за соблюдением погранрежима, предупреждение правонарушений и защиты нацбезопасности». Причина данных действий не указывается.
Теперь в приграничных зонах запрещается:
Данные ограничительные меры будут действовать с сегодняшнего дня и до 31 декабря 2021 года.
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Украина ввела дополнительные запреты на деятельность вблизи границы с Беларусью, которые будут действовать до 31 декабря текущего года.
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