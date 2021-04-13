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Возбуждено уголовное дело за оскорбление милиционера
13.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОчередного горе-комментатора выявили могилевские оперативники. По информации МВД, 52-летний мужчина опубликовал в соцсети нелицеприятные слова в адрес милиционера. Уголовное дело возбуждено за оскорбление представителя власти.
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Очередного горе-комментатора выявили могилевские оперативники. По информации МВД, 52-летний мужчина опубликовал в соцсети нелицеприятные слова в адрес...
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