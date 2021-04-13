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В Ивье раскрыли убийство 18-летней давности: помог запах
13.04.2021 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ивье милиция задержала местного жителя, который 18 лет назад, как подозревают следователи, убил женщину,
Летом 2003 года в Ивье произошел пожар в одном из частных домов. После того как огонь был потушен, в колодце было обнаружено тело 70-летней хозяйки с разбитой головой, а рядом нашли кирпич со следами крови.
На причастность к убийству сыщики проверили родственников погибшей, а также местных жителей, ведущих асоциальный образ жизни. Тогда установить подозреваемого так и не удалось.
Единственной зацепкой оставался запаховый след, изъятый с орудия преступления. Недавно эксперты установили, что он принадлежит 45-летнему жителю райцентра, который попадал в поле зрения оперативников, однако прямых доказательств его причастности к убийству тогда не нашли.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Выяснилось, что в один из летних дней 2003 года подозреваемый искал на подворьях мак — и нашел его в огороде местной жительницы. Та заметила незнакомца и попыталась его прогнать, однако получила несколько смертельных ударов по голове. Мужчина выбросил тело в колодец, а после поджег дом.
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В Ивье милиция задержала местного жителя, который 18 лет назад убил женщину.
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