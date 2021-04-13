ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ивье раскрыли убийство 18-летней давности: помог запах

13.04.2021 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Ивье милиция задержала местного жителя, который 18 лет назад, как подозревают следователи, убил женщину, сообщает МВД.


Фото: t.me/pressmvd

Летом 2003 года в Ивье произошел пожар в одном из частных домов. После того как огонь был потушен, в колодце было обнаружено тело 70-летней хозяйки с разбитой головой, а рядом нашли кирпич со следами крови.

На причастность к убийству сыщики проверили родственников погибшей, а также местных жителей, ведущих асоциальный образ жизни. Тогда установить подозреваемого так и не удалось.

Единственной зацепкой оставался запаховый след, изъятый с орудия преступления. Недавно эксперты установили, что он принадлежит 45-летнему жителю райцентра, который попадал в поле зрения оперативников, однако прямых доказательств его причастности к убийству тогда не нашли.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что в один из летних дней 2003 года подозреваемый искал на подворьях мак — и нашел его в огороде местной жительницы. Та заметила незнакомца и попыталась его прогнать, однако получила несколько смертельных ударов по голове. Мужчина выбросил тело в колодец, а после поджег дом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ивье милиция задержала местного жителя, который 18 лет назад убил женщину.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сезон близко. В Гродно с 20 апреля начнут курсировать «дачные» автобусные маршруты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by