Сезон близко. В Гродно с 20 апреля начнут курсировать «дачные» автобусные маршруты

Источник материала: Tut.by

С 20 апреля в Гродно возобновляются автобусные «дачные» маршруты. Сейчас разрабатывается расписание исходя из обращений горожан и информации о пассажиропотоке в прошлом году. Стоимость проезда будет зависеть от протяженности маршрута, сообщает «Гродно Плюс».



Фото: скрин с видео

С Индурского шоссе автобусы поедут к садоводческим товариществам «Вишня», «Торгмаш», «Колос», «Светлячок», «Красная гвоздика» и «Гарант». От областной филармонии будут курсировать маршруты к товариществам «Азот», «Сябры», «Колокольчик», «Меридиан». От автовокзала можно будет добраться до товариществ «Папараць», «Сосновая балка», «Вишня», «Каменистая», «Торгмаш» и «Меридиан» — всего введут 23 маршрута.

Сейчас специалисты оптимизируют дачные маршруты и по словам директора «Оператора пассажирских перевозок» Владимира Назарко «устраняют недостатки».

Кстати, в Гродно регулярно изменяются и городские маршруты, исходя из обращений гродненцев. Например, не так давно жители микрорайона «Лососно-4» попросили скорректировать движение нового экспериментального маршрута № 43 «Фолюш — Лососно-4». Он начал курсировать с 1 апреля после внесенных изменений для удобства пассажиров. Также корректируются маршруты автобусов в микрорайонах «Грандичи», «Зарица» и «Ольшанка».