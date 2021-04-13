«Самая длинная 16 сантиметров». Дома у минчанки живут 34 улитки. Смотрите, какие они красивые

Источник материала: Tut.by

Насте Стахно 18 лет, она живет в Минске и учится на графического дизайнера. У девушки аллергия на пушистых животных, поэтому завести кота или, например, собаку, о которых так мечтают многие дети, возможности у нее не было. Но выход из ситуации, кажется, подсказали сами обстоятельства. Осенью 2018-го девушка зашла в гости к двоюродным сестрам, а им кто-то подарил пять улиток. Одну из них Настя попросила себе. Теперь в ее коллекции — 34 улитки, причем девяти разных видов.





Первую улитку Настя взяла втайне от родителей. Решила: места она занимает немного, наверное, взрослые ругаться не будут. Так и получилось.

— Я попросила еще одну, — рассказывает девушка, с чего начиналась ее коллекция. — Моллюски сначала были маленькими, а потом выросли в длину по 16 сантиметров.



Настя. Фото: личный архив Анастасии Стахно

Теперь у Насти — 34 улитки. Живут они в больших контейнерах, которыми заставлена немалая часть в комнате девушки. Раз в месяц в террариумах студентка проводит генеральную уборку — пересыпает в них торф, моет улиток. На это уходит пять-шесть часов. В остальные дни ухаживать за ползучим хозяйством несложно: достаточно раз в три дня подсыпать им овощи или подкладывать зелень.













— Как бы удивительно это ни звучало, но улитки живут дома у многих людей. Как-то я решила посмотреть в Instagram, много ли тех, кто ведет странички о моллюсках в интернете, оказалось, по миру таких около миллиона человека, — делится наблюдениями собеседница. — Улиток часто берут детям. Дети, правда, за ними не ухаживают, и питомцы или погибают, или выглядят плохо. В моей жизни были случаи, когда я забирала у людей замученных улиток и пристраивала их новым хозяевам.

— Что это за случаи?

— Я мечтала о желтых улитках, а улиток обычно берут парами или тройками. Стоит один такой моллюск рублей 15, для меня, как студентки, купить их у заводчиков было дорого. Стала листать объявления на «Куфаре». Нашла тех, кто отдает даром, — рассказывает девушка одну из ситуаций помощи. — Когда пришла, увидела, как в маленьком контейнере у хозяев сидит двадцать моллюсков. Выглядели они плохо и мелкими для своего роста. Я так понимаю, люди взяли их для интереса и не особо понимали, как за ними ухаживать. Несколько из них я забрала. Они подросли, кого-то потом я оставила, а кому-то нашла новый дом.





Раздавала девушка не только чужих улиток, но и своих.

— В зависимости от вида улитки могут откладывать от десяти до пятисот яиц. У меня однажды вылупилось двести улитят. В первый день это было весело, а потом стало понятно: их нужно куда-то девать. Начала писать объявления в интернете. В итоге за три месяца всех разобрали. Сейчас я ответственнее отношусь к вопросам разведения потомства.













— А какая улитка из коллекции твоя самая любимая?

— Они все любимые. Родственники недавно стали говорить: «Сокращай-ка свое поголовье, а то комната заставлена контейнерами, и в квартире пахнет торфом». А я не знаю, кого отдать, а кого оставить. Да и в доме ничем особым не пахнет.





Курьезы с питомцами тоже случались. Как-то Настя пришла пораньше из колледжа и услышала шуршание в углу, где у нее стоят подкормки для моллюсков. Оказалось, одна из улиток вылезла из контейнера и поползла к вкусняшкам.

— Долго, наверное, ползла, — шутим мы, подчеркивая нерасторопность этих существ.

— Всем, кто говорит, что они медленные, я отвечаю: выпустите улитку и отойдите на пять минут, вы ее потом не найдете, — отвечает девушка.





Вообще, продолжает Настя, люди любят шутить про скорость улиток, а еще — сильно удивляются, когда узнают, что она их разводит. При этом одна из самых частых реакций на такую информацию: «Лучше бы рыбок завела».

— А мне нравятся именно улитки. Среди них есть очень контактные виды. Посадишь на руку, она сидит, рожками шевелит, это очень успокаивает. Улитки просыпаются, когда на улице темнеет. Бывает, готовишься к сессии, выпустишь их на стол — интересно.