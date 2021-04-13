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Руководитель автономии "Белорусы Москвы" получила медаль Скорины

13.04.2021 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр - Sputnik. Тужилкина была одним из инициаторов создания автономии "Белорусы Москвы" в 1999 году.

Церемония награждения состоялась в Деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в РФ накануне, сообщила пресс-служба посольства. Медалью Франциска Скорины председателю Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Москвы" Алле Тужилкиной вручил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

"В 1999 году вы были одними из инициаторов создания автономии "Белорусы Москвы", которая определила своей задачей сохранение и продолжение культурных традиций исторической родины. Сегодня это серьезная общественная организация, которой вы отдали больше 20 лет своего труда, в которую вы вложили свою душу и силы", – отметил он. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам Семашко, сегодня автономия "Белорусы Москвы" объединяет тысячи людей, активно взаимодействует с научными, образовательными и национальными сообществами.

Медаль Франциска Скорины – государственная награда Республики Беларусь. Она представляет собой высшую форму поощрения граждан. Ей награждаются работники образования, культуры и науки за отличные достижения в деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.

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Теги: Минск
 
 
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Алла Тужилкина награждена "за значительный личный вклад в укрепление белорусско-российских культурных связей" и популяризацию белорусского культурного наследия...
 
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