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В деле - более 10 потерпевших милиционеров. Минчанину дали пять лет «химии» за угрозы и оскорбления
13.04.2021 12:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заводской суд Минска 13 апреля вынес приговор минчанину Алексею Липеню за комментарии в телеграм-канале «Каратели Беларуси», который по решению суда был признан экстремистским в марте этого года. Минчанина приговорили к пяти годам «химии» и освободили в зале суда. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
Мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям — ст. ст. 364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности) и ст. 369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Беларуси. Суда он дожидался, находясь под стражей.
Судья Олег Коляда признал Алексея Липеня виновным и приговорил его к пяти годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Минчанин также обязан выплатить пострадавшим сотрудникам милиции компенсацию морального вреда в размере 5500 рублей и судебные издержки в размере 522 рубля.
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Алексей Липень был освобожден из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В чем обвиняли Липеня
По
«Своими действиями он унизил честь и достоинство сотрудников милиции как представителей власти и как людей, подорвал авторитет государственной власти», — пояснила сторона обвинения в суде.
Каждый из потерпевших, опрошенных судом,
Липень в суде не отрицал, что под эмоциями, вызванными смертью Романа Бондаренко, писал оскорбительные комментарии в телеграм-канале, но не думал, что это повлечет за собой последствия. Он принес извинения пострадавшим.
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Минчанин также обязан выплатить пострадавшим сотрудникам милиции компенсацию морального вреда в размере 5500 рублей и судебные издержки в размере 522 рубля.
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