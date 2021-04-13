В деле - более 10 потерпевших милиционеров. Минчанину дали пять лет «химии» за угрозы и оскорбления

Источник материала: Tut.by

Заводской суд Минска 13 апреля вынес приговор минчанину Алексею Липеню за комментарии в телеграм-канале «Каратели Беларуси», который по решению суда был признан экстремистским в марте этого года. Минчанина приговорили к пяти годам «химии» и освободили в зале суда. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» .



Алексей Липень. Фото: Белсат

Мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям — ст. ст. 364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности) и ст. 369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Беларуси. Суда он дожидался, находясь под стражей.

Судья Олег Коляда признал Алексея Липеня виновным и приговорил его к пяти годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Минчанин также обязан выплатить пострадавшим сотрудникам милиции компенсацию морального вреда в размере 5500 рублей и судебные издержки в размере 522 рубля.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Алексей Липень был освобожден из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В чем обвиняли Липеня

По данным следствия , в период с 29 октября по 18 декабря прошлого года 38-летний минчанин под вымышленными никами разместил в телеграм-канале «Картаели Беларуси» (который был признан судом в марте этого года экстремистским) комментарии, в которых согласно заключению экспертов содержались оскорбления в адрес 13 сотрудников органов внутренних дел в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей. Кроме этого, в указанный период фигурант размещал комментарии угрожающего характера адресованные еще нескольким милиционерам.

«Своими действиями он унизил честь и достоинство сотрудников милиции как представителей власти и как людей, подорвал авторитет государственной власти», — пояснила сторона обвинения в суде.

Каждый из потерпевших, опрошенных судом, констатировал , что комментарии Алексея Липеня" принесли моральные страдания: звонили друзья, спрашивали об этом, потерю здоровья, сильные душевные переживания, от некоторых отвернулись друзья и знакомые, было страшно выходить на улицу".

Липень в суде не отрицал, что под эмоциями, вызванными смертью Романа Бондаренко, писал оскорбительные комментарии в телеграм-канале, но не думал, что это повлечет за собой последствия. Он принес извинения пострадавшим.